Clientes relatam problemas com Pix em diferentes bancos nesta segunda (19)

Folhapress - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

JÚLIA GALVÃO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O sistema de pagamentos Pix enfrenta instabilidade nesta segunda-feira (19), de acordo com relatos nas redes sociais de clientes de diferentes instituições financeiras, como Inter, Itaú, Bradesco, Caixa, Santander, Nubank e Banco do Brasil.

O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, registrou 7.104 reclamações sobre o serviço por volta das 14h42. As queixas permanecem ativas, com cerca de 1.803 às 15h12.

Até o momento, o BC (Banco Central) não informou o que pode ter gerado a instabilidade no sistema e não informou previsão para a normalização do serviço.

Entre as principais reclamações dos usuários está a impossibilidade de realizar pagamentos durante esta tarde.

Em outubro do ano passado, o sistema passou por uma instabilidade em meio à pane global na AWS, nuvem da Amazon. Já em setembro, uma falha semelhante afetou diferentes instituições financeiras. Na ocasião, o Banco Central afirmou que o problema ocorreu por questões técnicas no mecanismo de consulta às chaves.

Em resposta a um cliente no X (ex-Twitter) o Santander diz que tiveram uma instabilidade momentânea e que equipe já está atuando. “Sentimos muito por isso e vamos resolver o quanto antes. Por favor, tente de novo mais tarde”, afima o banco.

Também em resposta a um cliente nas redes sociais, o Bradesco pede para que novas tentativas de pagamento sejam feitas mais tarde.

O Itaú diz que verificou uma indisponibilidade nas transações de Pix e afirma que sua equipe técnica já está atuando para restabelecer a funcionalidade o mais rápido possível.

“Caso não esteja conseguindo usar o Pix, pedimos que tente novamente em alguns instantes. Nosso time está trabalhando para normalizar as operações”, diz o Inter em resposta a usuários das redes sociais.