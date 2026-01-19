Conheça a fruta que é poderosa e ajuda a frear a perda muscular

Estudos e análises nutricionais apontam que uma fruta comum, rica em antioxidantes, pode auxiliar na preservação da força e da massa muscular ao longo dos anos

19 de janeiro de 2026

A perda de massa muscular é um processo natural do envelhecimento e tende a se intensificar a partir dos 40 anos.

Esse declínio pode impactar força, equilíbrio e mobilidade, tornando a alimentação um fator cada vez mais importante para a manutenção da saúde e da qualidade de vida.

É nesse contexto que a ameixa seca passou a chamar a atenção de pesquisadores e especialistas.

A fruta vem sendo estudada por seu potencial de ajudar a frear a perda muscular, graças à presença de compostos antioxidantes e bioativos que atuam na redução de inflamações e do estresse oxidativo, fatores ligados ao enfraquecimento muscular com o passar do tempo.

Pesquisas recentes analisam a relação entre o consumo regular da ameixa seca e marcadores associados à preservação dos tecidos do corpo.

Um dos pontos observados é a alta concentração de polifenóis, substâncias que podem contribuir para um ambiente metabólico mais favorável à manutenção da massa muscular.

Além disso, a fruta também aparece em estudos relacionados à saúde óssea, o que reforça seu papel indireto na preservação muscular.

Ossos e músculos atuam em conjunto, e quando a estrutura óssea se mantém mais saudável, a tendência é que a pessoa consiga permanecer ativa por mais tempo, ajudando a retardar a perda de força.

No dia a dia, a ameixa seca é fácil de incluir na alimentação. Pode ser consumida pura, em pequenas porções, ou adicionada a iogurtes, vitaminas, aveia e outras preparações.

Outro benefício conhecido da fruta é o auxílio ao funcionamento do intestino, devido ao seu teor de fibras.

Por ser uma fruta desidratada, a ameixa seca apresenta maior concentração de calorias e açúcares naturais, o que exige moderação no consumo, especialmente por pessoas com diabetes ou que seguem dietas com controle de carboidratos.

Especialistas reforçam que, para frear a perda muscular de forma eficaz, o ideal é combinar alimentação equilibrada, ingestão adequada de proteínas, exercícios de força e bons hábitos de sono.

Dentro desse conjunto, a ameixa seca surge como uma aliada simples e acessível para a saúde muscular ao longo do tempo.

