Jovem ajuda a amiga a realizar o sonho de se casar, mas só descobre na cerimônia o que ela faz e não quer perdoar
Empresária deu desconto nos doces e levou o noivo para filmar o evento, mas foi tratada como prestadora de serviço e ficou de fora da festa
Uma jovem empresária passou por uma situação que não esperava ao decidir ajudar uma amiga de infância a realizar o sonho do casamento.
Ela aceitou fazer a mesa de doces com desconto e ainda levou o noivo, que é fotógrafo, para registrar a cerimônia como presente.
Só que, no dia da festa, os dois acabaram descobrindo que seriam tratados como parte da equipe, e não como convidados.
O desabafo foi publicado no Reddit e a jovem preferiu não se identificar.
Segundo ela, a amizade era antiga e, por isso, quando soube que o casamento estava acima do orçamento, se ofereceu para fazer as lembrancinhas e a mesa de doces com um abatimento no valor, como forma de ajudar e também divulgar o próprio trabalho.
Além disso, o noivo dela quis presentear o casal com filmagens da cerimônia, o que teria deixado a noiva muito feliz no início.
No relato, a empresária contou que, desde o começo, a amiga avisou que o casamento estava caro e, por isso, o namorado dela não seria convidado.
Ela disse que entendeu a situação e até aumentou o desconto oferecido. Dias depois, no entanto, a noiva voltou atrás e confirmou que o noivo poderia participar.
A surpresa veio no meio da celebração. Como não houve convite formal para o casal, a organização decidiu que os dois deveriam ficar junto da equipe do evento, em um espaço separado dos convidados.
A empresária afirmou que, além de ficarem isolados, eles não foram incluídos na recepção e ainda precisaram pedir comida por conta própria.
A jovem relatou que acabou perdendo grande parte do casamento, ficou abalada com a situação e passou o restante da noite chorando no banheiro.
No dia seguinte, a noiva se desculpou, mas a empresária disse que segue magoada e não sabe se conseguirá perdoar a falta de consideração.
Nos comentários do fórum, muitos usuários afirmaram que a atitude da noiva foi egoísta e que a jovem teria sido usada, já que ajudou por amizade e, mesmo assim, foi tratada como alguém contratado apenas para prestar serviço.
