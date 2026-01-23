Advogada explica por que mulheres não podem trabalhar dois domingos seguidos
Regra vale para quem atua em escala aos domingos (como comércio e serviços) e pode gerar direito a folga dominical ou pagamento extra quando não é respeitada
Quem trabalha em escala no fim de semana já se acostumou com a rotina de “domingo é dia normal”. Mas, para muitas mulheres, existe uma proteção específica que costuma passar despercebida — e que pode mudar totalmente a forma como a escala é montada pela empresa.
De acordo com explicação de uma advogada trabalhista, mulheres não devem ser escaladas para trabalhar em dois domingos consecutivos, tendo direito a folga dominical alternada.
Na prática, isso significa que, se a funcionária trabalhou em um domingo, o descanso semanal dela deve coincidir com o próximo domingo, evitando sequência de domingos trabalhados.
O que a regra muda na prática para quem trabalha em escala
A medida impacta diretamente quem atua em locais onde abrir aos domingos é comum, como farmácias, supermercados, lojas, shoppings e outros serviços.
Muitas empresas organizam escalas para que o descanso semanal aconteça em dias alternados, mas nem sempre garantem o domingo de folga para as mulheres no intervalo correto.
É aí que mora o problema: quando a folga não cai no domingo e a trabalhadora é colocada em dois domingos seguidos, pode haver descumprimento da regra, segundo a orientação apresentada.
O que a trabalhadora pode ter direito quando a empresa não respeita
Quando a escala não garante o descanso dominical no intervalo adequado, a situação pode gerar questionamentos e, dependendo do caso, direitos trabalhistas relacionados à forma como o repouso foi concedido.
Em geral, o ponto central é: se houve trabalho no domingo sem a devida compensação conforme a escala correta, pode existir base para cobrança de ajustes — como compensação do descanso e/ou pagamento adicional pelo dia trabalhado, conforme o enquadramento e as normas aplicáveis.
Atenção: convenção coletiva pode trazer detalhes
Outro ponto importante é que acordos e convenções coletivas de cada categoria podem definir regras ainda mais específicas sobre trabalho aos domingos, escalas, compensações e remuneração. Por isso, a recomendação é sempre conferir:
– Como a empresa registra a escala (inclusive por escrito);
– Se o descanso semanal está sendo concedido corretamente;
– O que diz a convenção do sindicato da categoria.
Como conferir se você está sendo escalada de forma irregular
Um jeito simples de identificar é olhar as últimas semanas:
– Você trabalhou no domingo passado?
– Trabalhou também neste domingo?
– Sua folga caiu em outro dia e não no domingo?
Se a resposta for “sim” para dois domingos seguidos, vale guardar registros da escala e buscar orientação, especialmente se isso virar rotina.
Por que isso importa
Além da questão legal, a folga dominical tem peso social e familiar: é o dia em que grande parte das pessoas está disponível, o que torna o descanso mais significativo. Por isso, essa regra costuma ser tratada como proteção importante, principalmente em jornadas com escala.
