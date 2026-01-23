As pessoas mais educadas costumam nascer nesses meses do ano, segundo pesquisa

Estudos em psicologia e comportamento indicam relação entre época de nascimento, desenvolvimento social e traços como empatia e cordialidade

Gabriel Yuri Souto - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A educação e a cordialidade são características valorizadas em qualquer ambiente, seja no trabalho, na convivência familiar ou nas relações sociais.

Embora fatores como criação e cultura tenham papel central nesse comportamento, pesquisas recentes indicam que a época do nascimento também pode influenciar traços ligados à educação e à empatia.

O que a pesquisa analisou

Estudos na área da psicologia comportamental analisaram dados de personalidade, habilidades sociais e padrões de comportamento associados ao mês de nascimento.

Os pesquisadores observaram como fatores ambientais nos primeiros meses de vida, como clima, estímulos sociais e rotina familiar, podem influenciar o desenvolvimento emocional.

Os resultados apontaram tendências curiosas ao relacionar determinados meses do ano com níveis mais altos de empatia, paciência e comportamento educado.

De acordo com os levantamentos, pessoas nascidas entre março, abril e maio tendem a apresentar níveis mais elevados de sociabilidade e respeito nas interações do dia a dia.

Especialistas explicam que esse período costuma coincidir com fases iniciais da infância marcadas por maior exposição social e estímulos positivos.

Além disso, indivíduos que fazem aniversário nesses meses demonstram maior facilidade para lidar com conflitos, ouvir o outro e manter relações mais harmoniosas.

Os pesquisadores destacam que o desenvolvimento da educação não depende apenas do mês de nascimento, mas também do ambiente nos primeiros anos de vida.

Crianças que crescem em períodos com mais interação social, rotinas equilibradas e estímulos constantes tendem a desenvolver melhor inteligência emocional.

Nesse contexto, o mês de nascimento pode atuar como um fator complementar, influenciando experiências iniciais que moldam o comportamento ao longo da vida.

Apesar das tendências observadas, especialistas reforçam que a educação é resultado de uma combinação de fatores. Valores familiares, experiências escolares e convivência social exercem influência direta na formação da personalidade.

Portanto, nascer em determinado mês não define completamente o comportamento de uma pessoa, mas pode ajudar a explicar algumas inclinações comportamentais observadas em estudos estatísticos.

O que realmente faz a diferença

Independentemente do mês de nascimento, atitudes como empatia, respeito e gentileza podem ser desenvolvidas ao longo da vida. Investir em autoconhecimento, diálogo e boas relações contribui mais para a educação do que qualquer fator isolado.

Ainda assim, pesquisas como essa ajudam a entender melhor como aspectos pouco percebidos do cotidiano podem influenciar o comportamento humano.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!