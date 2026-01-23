Ressarcimento do seu dinheiro: saiba como receber o valor do FGC em até 3 dias

Fundo Garantidor de Créditos definiu um prazo para iniciar os pagamentos após a liquidação de instituições financeiras, e o cliente precisa solicitar o valor pelos canais oficiais para ter acesso ao dinheiro

Pedro Ribeiro - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Quem tinha dinheiro depositado ou investido em uma instituição financeira que entrou em liquidação extrajudicial pode ter direito ao ressarcimento por meio do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

A proteção existe para reduzir prejuízos em situações de quebra, intervenção ou liquidação, e cobre diferentes tipos de aplicações dentro de regras específicas.

A principal atualização, segundo o próprio fundo, é que o FGC passou a trabalhar com um prazo de até 3 dias para dar início ao pagamento da garantia, após o processo estar apto para execução.

Mesmo assim, para o dinheiro cair, o cliente precisa fazer a solicitação corretamente, seguindo o passo a passo definido pelo fundo.

Quem tem direito ao ressarcimento do FGC

O ressarcimento é voltado a pessoas físicas e jurídicas que tenham valores em instituições associadas ao FGC que entrem em processo de liquidação extrajudicial ou outras medidas semelhantes.

A cobertura pode incluir produtos como conta corrente, poupança e investimentos comuns no varejo, entre eles:

depósitos em conta corrente e poupança

Certificado de Depósito Bancário (CDB) e Recibo de Depósito Bancário (RDB)

Letra de Crédito Imobiliário (LCI)

Letra de Crédito do Agronegócio (LCA)

Letra Hipotecária (LH)

O valor máximo garantido segue a regra mais conhecida do mercado: até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira.

Como receber o valor do FGC em até 3 dias

Para solicitar o pagamento, o caminho principal é usar os canais oficiais do fundo, especialmente o aplicativo. O processo costuma seguir estas etapas:

Baixar o aplicativo do FGC no celular Fazer o cadastro com os dados pessoais Aguardar o fundo liberar a solicitação após o envio da relação de credores Pedir o pagamento e informar uma conta para receber o valor

O prazo de até 3 dias está relacionado ao início do pagamento após a liberação do processo no sistema, e não significa que toda situação será resolvida automaticamente sem a solicitação do cliente.

Casos em que o pedido pode exigir mais documentação

O fundo também orienta que situações específicas podem exigir envio de documentação e atendimento por canais alternativos, como:

ressarcimento para menores de idade

pedidos feitos por herdeiros, em caso de falecimento do titular

dúvidas sobre dados divergentes no cadastro

Nesses casos, o procedimento pode depender de análise e validação de documentos antes da liberação do pagamento.

Fique atento a golpes

O FGC reforça que não cobra taxa para liberar valores e não realiza pagamentos por intermediários.

Por isso, qualquer contato pedindo depósito, transferência ou “adiantamento” para liberar ressarcimento deve ser tratado como tentativa de golpe.

O que muda com a definição do prazo

A criação de um prazo oficial para o início dos pagamentos tende a trazer mais previsibilidade para quem fica preocupado com o dinheiro bloqueado após a quebra de uma instituição.

Ainda assim, o andamento do ressarcimento depende da etapa do processo e do envio das informações corretas pela instituição liquidada, além da solicitação feita pelo cliente no canal oficial.

