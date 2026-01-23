Ressarcimento do seu dinheiro: saiba como receber o valor do FGC em até 3 dias
Fundo Garantidor de Créditos definiu um prazo para iniciar os pagamentos após a liquidação de instituições financeiras, e o cliente precisa solicitar o valor pelos canais oficiais para ter acesso ao dinheiro
Quem tinha dinheiro depositado ou investido em uma instituição financeira que entrou em liquidação extrajudicial pode ter direito ao ressarcimento por meio do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
A proteção existe para reduzir prejuízos em situações de quebra, intervenção ou liquidação, e cobre diferentes tipos de aplicações dentro de regras específicas.
A principal atualização, segundo o próprio fundo, é que o FGC passou a trabalhar com um prazo de até 3 dias para dar início ao pagamento da garantia, após o processo estar apto para execução.
Mesmo assim, para o dinheiro cair, o cliente precisa fazer a solicitação corretamente, seguindo o passo a passo definido pelo fundo.
Quem tem direito ao ressarcimento do FGC
O ressarcimento é voltado a pessoas físicas e jurídicas que tenham valores em instituições associadas ao FGC que entrem em processo de liquidação extrajudicial ou outras medidas semelhantes.
A cobertura pode incluir produtos como conta corrente, poupança e investimentos comuns no varejo, entre eles:
- depósitos em conta corrente e poupança
- Certificado de Depósito Bancário (CDB) e Recibo de Depósito Bancário (RDB)
- Letra de Crédito Imobiliário (LCI)
- Letra de Crédito do Agronegócio (LCA)
- Letra Hipotecária (LH)
O valor máximo garantido segue a regra mais conhecida do mercado: até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira.
Como receber o valor do FGC em até 3 dias
Para solicitar o pagamento, o caminho principal é usar os canais oficiais do fundo, especialmente o aplicativo. O processo costuma seguir estas etapas:
- Baixar o aplicativo do FGC no celular
- Fazer o cadastro com os dados pessoais
- Aguardar o fundo liberar a solicitação após o envio da relação de credores
- Pedir o pagamento e informar uma conta para receber o valor
O prazo de até 3 dias está relacionado ao início do pagamento após a liberação do processo no sistema, e não significa que toda situação será resolvida automaticamente sem a solicitação do cliente.
Casos em que o pedido pode exigir mais documentação
O fundo também orienta que situações específicas podem exigir envio de documentação e atendimento por canais alternativos, como:
- ressarcimento para menores de idade
- pedidos feitos por herdeiros, em caso de falecimento do titular
- dúvidas sobre dados divergentes no cadastro
Nesses casos, o procedimento pode depender de análise e validação de documentos antes da liberação do pagamento.
Fique atento a golpes
O FGC reforça que não cobra taxa para liberar valores e não realiza pagamentos por intermediários.
Por isso, qualquer contato pedindo depósito, transferência ou “adiantamento” para liberar ressarcimento deve ser tratado como tentativa de golpe.
O que muda com a definição do prazo
A criação de um prazo oficial para o início dos pagamentos tende a trazer mais previsibilidade para quem fica preocupado com o dinheiro bloqueado após a quebra de uma instituição.
Ainda assim, o andamento do ressarcimento depende da etapa do processo e do envio das informações corretas pela instituição liquidada, além da solicitação feita pelo cliente no canal oficial.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!