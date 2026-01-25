Mulher morre e homem fica ferido em grave acidente entre carro e moto na GO-060

Condutor da motocicleta foi socorrido e encaminhado pelo Samu a uma unidade de saúde

25 de janeiro de 2026

Imagem mostra situação de veículo após colisão. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde de domingo (25) resultou na morte de uma mulher, de 56 anos, e deixou um homem ferido na GO-060, no trecho que liga Goiânia a Trindade, na altura do setor Pontakayanna. A colisão envolveu um carro de passeio e uma motocicleta.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, duas pessoas estavam na moto no momento do acidente: um homem de 63 anos, que conduzia o veículo, e a vítima fatal, que estava na garupa. Ambos ficaram inconscientes após o impacto.

No local, a passageira da moto foi encontrada em parada cardiorrespiratória. Duas enfermeiras que passavam pela rodovia iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) até a chegada da equipe de resgate. Os bombeiros deram continuidade ao atendimento, utilizando desfibrilador e outros procedimentos avançados.

Apesar dos esforços das equipes de emergência, o óbito da mulher foi constatado ainda no local por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O condutor da motocicleta foi socorrido consciente e orientado. Ele foi encaminhado pelo Samu a uma unidade de saúde para avaliação médica.

O motorista do carro permaneceu no local e auxiliou no atendimento às vítimas até a chegada das equipes de socorro.

A Polícia Militar (PM) assumiu a custódia do local, dos pertences da vítima fatal e do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Científica foi acionada para a realização da perícia.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

