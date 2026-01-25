Sarah planeja tirar voto duplo de Ana Paula no Paredão do BBB 26
Influenciadora disse que ainda não bateu o martelo porque precisa analisar as outras opções da casa
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Em conversa com Jonas no BBB 26 (Globo), Sarah revelou seu plano de vetar Ana Paula na votação do segundo Paredão.
Após a dinâmica das Caixas-Surpresa, realizada na sexta-feira, Sarah ganhou o poder de vetar alguém da casa na votação do segundo Paredão. Por sua vez, Ana Paula conquistou o direito de voto com peso dois.
Em um papo com Jonas, Sarah comentou que Ana Paula e Milena pretendem votar em Brigido. “Mas eu gosto do Brigido, não quero que ele vá para o Paredão. Se eu vetar, são dois votos a menos.”
A influenciadora disse que ainda não bateu o martelo porque precisa analisar as outras opções da casa, levando também em conta a indicação do Líder Babu. “Só faço isso [vetar a Ana Paula] se ele [Babu] votar direto no Matheus. Porque eles não vão ter tempo de combinar voto, vai ser tudo de última hora.”
Mais tarde, no Almoço do Anjo Jonas, Sarah contou para Maxiane que uma de suas opções de veto é Ana Paula. A pernambucana comemorou: “Eu queria tanto isso! Aí o jogo dela fica ruim.”
Maxiane desabafou sobre a sua relação com a jornalista na casa. “Se estou em um lugar onde a minha opinião não conta, só se for para satisfazer os interesses dela [Ana Paula], então vou sair desse lugar. […] Eu não vou ficar bajulando e pisando em ovos com uma pessoa que não me apoia.”