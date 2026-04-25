Jovem é preso suspeito de matar o próprio pai na Vila Santa Isabel, em Anápolis

Filho tentou despistar policiais, afirmando que tinha encontrado a vítima já sem vida

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Jovem é preso suspeito de matar o próprio pai na Vila Santa Isabel, em Anápolis
Jovem colombiano, de 19 anos, foi identificado como provável autor de assassinato do pai.

Um jovem colombiano, de 19 anos, foi preso em flagrante suspeito de assassinar o próprio pai dentro de casa, na noite desta sexta-feira (24), no bairro Vila Santa Isabel, em Anápolis.

A vítima, identificada como Balmer Edilson Cuchimba, de 45 anos, vivia com o filho no imóvel onde o crime aconteceu.

Inicialmente, o rapaz tentou despistar a polícia sobre sua participação no caso. Em depoimento, ele contou que, por volta das 03h ouviu o pai chegar, mas não se levantou para verificar.

Leia também

Disse ainda que acordou por volta das 09h e viu o pai deitado na cama, com a porta do quarto aberta, aparentando estar dormindo, sem notar nada fora do comum.

Segundo o jovem, ele saiu para resolver assuntos pessoais e, ao retornar por volta das 15h, encontrou o pai na mesma posição, o que lhe causou estranheza, mas ainda assim não se aproximou.

Já por volta das 19h, afirmou ter achado incomum o fato de a casa estar escura, já que o pai costumava estar acordado nesse horário.

Ao entrar no quarto, ele disse ter percebido que o pai apresentava ferimentos na cabeça.

O rapaz também relatou que a vítima trabalhava com cobranças, consumia bebida alcoólica com frequência e, eventualmente, fazia uso de drogas, além de ter um comportamento considerado difícil.

Com a chegada da perícia, foram iniciadas as análises no local. Após os levantamentos, marcas de calçados encontradas na residência levantaram a suspeita de que o próprio filho seria o autor do crime.

Os peritos concluíram que a vítima foi atingida por sete golpes de faca, que atingiram as costas, a cabeça e o tórax.

Também foram identificadas lesões no braço esquerdo e nas mãos da vítima. Diante dos indícios, o jovem foi encaminhado à delegacia, onde acabou sendo autuado em flagrante por homicídio.

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

