Academia de Virginia Fonseca em Goiânia terá mensalidade de 37 dias para se adaptar ao ciclo menstrual

Investimento inicial no espaço, construído às margens da BR-153, é estimado em cerca de R$ 5 milhões

Natália Sezil - 25 de abril de 2026

Virginia anunciou que academia terá mensalidade de 37 dias. (Foto: Reprodução/Instagram)

A academia que Virginia Fonseca está construindo em Goiânia terá planos diferenciados para as mulheres. Segundo a influenciadora, a mensalidade será de 37 dias, em vez de 30, para se adaptar ao período menstrual.

O anúncio foi feito pela empresária por meio do Instagram, onde ela justificou a decisão dizendo que é comum que se perca alguns dias de treino por conta do ciclo da menstruação.

“Nós mulheres temos o ciclo menstrual, sete dias. E normalmente desanimamos de ir para a academia por vários motivos. A gente fica estressada, fica mais cansada, ou às vezes tem vergonha de colocar uma roupa de academia por conta do absorvente”, explicou.

Continuou: “você terá sete dias a mais, e se você não vier aqui durante seu período menstrual, terá esses sete dias para vir depois”.

Virginia ainda detalhou o que acontece para clientes que contratarem o plano trimestral. Nestes casos, o benefício não é perdido: os 21 dias se acumulam.

A WeGym está sendo construída às margens da BR-153, em Goiânia. O espaço envolve um investimento estimado em aproximadamente R$ 5 milhões e aposta em alguns diferenciais.

Além da mensalidade, há área exclusiva para mulheres treinarem glúteos. De acordo com a influenciadora, o objetivo é proporcionar mais conforto às clientes durante a execução dos exercícios, que podem gerar constrangimentos.

A academia terá máquinas importadas e iluminação em LED, com espaço dedicado a atividades cardiovasculares e opções de serviços adicionais no mesmo local, como depilação a laser e salão de beleza.

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