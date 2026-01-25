Com novas regras, trabalhadores CLT podem ganhar valor adicional no salário

Mudanças na legislação ampliam punições a empregadores e garantem compensações financeiras em casos de descumprimento das férias

Gabriel Yuri Souto - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Agência Brasil)

Em 2026, trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho passaram a contar com novas regras sobre férias, o que pode gerar valor adicional no salário em situações específicas.

As mudanças buscam reforçar o cumprimento da legislação e reduzir atrasos cometidos por empresas.

A lei mantém o direito de 30 dias de férias remuneradas após 12 meses de trabalho, porém define punições mais rígidas quando o empregador não concede o descanso dentro do prazo legal.

Dessa forma, o trabalhador ganha mais proteção e segurança.

Atraso na concessão de férias gera pagamento extra

O empregador precisa conceder as férias dentro de até 12 meses após o período aquisitivo. Caso descumpra esse prazo, a nova regra obriga o pagamento de valores adicionais ao trabalhador, sem exigir ação judicial.

Além disso, a legislação aplica multa automática ao empregador, o que fortalece a fiscalização e inibe práticas irregulares. Assim, o trabalhador garante seus direitos de forma mais rápida.

Pagamento das férias segue novas regras

A legislação também reforça o prazo para pagamento das férias. O empregador deve depositar o valor até dois dias antes do início do descanso. Antes, qualquer atraso gerava pagamento em dobro ao funcionário.

Agora, a regra mudou. O atraso resulta em multa administrativa de R$ 170,26 por trabalhador, aplicada diretamente à empresa. Embora o valor seja considerado baixo, a medida ajuda a reduzir atrasos frequentes.

Mudança reduz ações na Justiça do Trabalho

Com punições automáticas, a nova regra diminui a necessidade de processos judiciais. O objetivo é resolver irregularidades de forma mais rápida e eficiente.

Além disso, os trabalhadores conseguem planejar melhor as férias. Como a lei impõe prazos claros, as empresas precisam se organizar com antecedência.

Impacto direto para quem trabalha com carteira assinada

Na prática, o trabalhador CLT pode receber compensação financeira quando o empregador descumpre os prazos legais. O risco de multas também pressiona as empresas a seguir corretamente a legislação.

Com isso, as mudanças reforçam direitos já existentes e tornam a relação trabalhista mais equilibrada para quem atua com carteira assinada.

