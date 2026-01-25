Com novas regras, trabalhadores CLT podem ganhar valor adicional no salário
Mudanças na legislação ampliam punições a empregadores e garantem compensações financeiras em casos de descumprimento das férias
Em 2026, trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho passaram a contar com novas regras sobre férias, o que pode gerar valor adicional no salário em situações específicas.
As mudanças buscam reforçar o cumprimento da legislação e reduzir atrasos cometidos por empresas.
A lei mantém o direito de 30 dias de férias remuneradas após 12 meses de trabalho, porém define punições mais rígidas quando o empregador não concede o descanso dentro do prazo legal.
- Em franca expansão, Havan marca inauguração de mega loja com 14 mil metros quadrados: mais de 200 empregos serão gerados
- Brasileiros com CPF final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 podem consultar se vão receber abono salarial
- Receita de rosca caseira de leite de condensado para lanchar: fácil de fazer e uma delícia
Dessa forma, o trabalhador ganha mais proteção e segurança.
Atraso na concessão de férias gera pagamento extra
O empregador precisa conceder as férias dentro de até 12 meses após o período aquisitivo. Caso descumpra esse prazo, a nova regra obriga o pagamento de valores adicionais ao trabalhador, sem exigir ação judicial.
Além disso, a legislação aplica multa automática ao empregador, o que fortalece a fiscalização e inibe práticas irregulares. Assim, o trabalhador garante seus direitos de forma mais rápida.
Pagamento das férias segue novas regras
A legislação também reforça o prazo para pagamento das férias. O empregador deve depositar o valor até dois dias antes do início do descanso. Antes, qualquer atraso gerava pagamento em dobro ao funcionário.
Agora, a regra mudou. O atraso resulta em multa administrativa de R$ 170,26 por trabalhador, aplicada diretamente à empresa. Embora o valor seja considerado baixo, a medida ajuda a reduzir atrasos frequentes.
Mudança reduz ações na Justiça do Trabalho
Com punições automáticas, a nova regra diminui a necessidade de processos judiciais. O objetivo é resolver irregularidades de forma mais rápida e eficiente.
Além disso, os trabalhadores conseguem planejar melhor as férias. Como a lei impõe prazos claros, as empresas precisam se organizar com antecedência.
Impacto direto para quem trabalha com carteira assinada
Na prática, o trabalhador CLT pode receber compensação financeira quando o empregador descumpre os prazos legais. O risco de multas também pressiona as empresas a seguir corretamente a legislação.
Com isso, as mudanças reforçam direitos já existentes e tornam a relação trabalhista mais equilibrada para quem atua com carteira assinada.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!