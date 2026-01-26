ID Jovem: brasileiros de 15 a 29 anos têm direito a viagens gratuitas pelo Brasil e descontos em diversos lugares

Documento virtual gratuito amplia mobilidade e acesso à cultura para jovens de baixa renda em 2026. Veja como emitir e usar o benefício

Gabriel Yuri Souto - 26 de janeiro de 2026

Jovens brasileiros com idade entre 15 e 29 anos continuam tendo acesso, em 2026, a um benefício que facilita viagens pelo país e amplia o acesso à cultura.

A Identidade Jovem, conhecida como ID Jovem, permite viajar gratuitamente em ônibus, trens e embarcações interestaduais, além de assegurar descontos em eventos culturais e esportivos.

O documento funciona de forma totalmente digital, é gratuito e integra as políticas públicas previstas no Estatuto da Juventude. Além disso, o governo mantém o programa ativo como forma de ampliar a mobilidade e reduzir desigualdades sociais entre jovens de baixa renda.

Como funcionam as viagens gratuitas com o ID Jovem

Antes de tudo, é importante entender que o ID Jovem garante benefícios apenas em viagens interestaduais, ou seja, entre estados diferentes. Em cada viagem, as empresas de transporte precisam disponibilizar duas vagas gratuitas para jovens cadastrados no programa.

Caso essas vagas já estejam ocupadas, o jovem ainda pode solicitar outras duas com desconto mínimo de 50% no valor da passagem.

Para utilizar o benefício, o jovem deve ir ao guichê da empresa de transporte com antecedência mínima de três horas antes do embarque.

Em seguida, basta apresentar o ID Jovem, seja no celular ou impresso, junto com um documento oficial com foto. Dessa forma, a reserva ocorre diretamente no atendimento presencial.

Além disso, o benefício vale apenas para veículos convencionais, não sendo aplicado em categorias executivas ou leito.

Quem pode emitir o ID Jovem em 2026

Para ter acesso ao benefício, o jovem precisa atender a alguns critérios básicos. Primeiramente, deve ter entre 15 e 29 anos. Além disso, a renda familiar mensal não pode ultrapassar dois salários mínimos.

Outro ponto essencial é estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, com os dados atualizados nos últimos 24 meses. Sem essa atualização, o sistema não libera a emissão do documento.

Portanto, quem ainda não está cadastrado deve procurar o CRAS do município para regularizar a situação antes de solicitar o ID Jovem.

Como emitir o documento passo a passo

A emissão do ID Jovem acontece de forma simples e rápida. O jovem pode acessar o site oficial do programa ou baixar o aplicativo ID Jovem 2.0 no celular.

Em seguida, basta informar o Número de Identificação Social (NIS), nome completo, data de nascimento e nome da mãe.

Logo após o preenchimento, o sistema gera o documento digital, que já pode ser utilizado imediatamente. Caso prefira, o jovem também pode imprimir o comprovante.

O ID Jovem possui validade e precisa ser renovado periodicamente, porém a renovação também ocorre de forma online e gratuita.

Por que o ID Jovem continua relevante em 2026

Atualmente, o ID Jovem segue como uma das principais políticas de incentivo à mobilidade juvenil no Brasil. Ao mesmo tempo, o benefício ajuda jovens a visitar familiares, buscar oportunidades em outros estados e participar de atividades culturais sem comprometer o orçamento.

Além disso, o programa estimula a inclusão social e reforça direitos garantidos por lei. Por isso, quem se enquadra nos critérios deve consultar o benefício e manter o cadastro atualizado para não perder as vantagens disponíveis.

