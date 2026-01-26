Igual tirar com a mão: chá caseiro ajuda a desinflamar a coluna, aliviar a dor e destravar as costas

Planta medicinal tradicional voltou a chamar atenção de quem busca alívio natural para dores nas costas e inflamações

Gabriel Yuri Souto - 26 de janeiro de 2026

(Foto: Freepik)

Dores na coluna, sensação de rigidez nas costas e inflamações persistentes fazem parte da rotina de muitas pessoas. Diante disso, um chá caseiro conhecido na medicina natural tem ganhado destaque por seus efeitos analgésicos e anti-inflamatórios. Trata-se do chá de garra-do-diabo, planta medicinal usada há séculos em tratamentos naturais.

A erva, cujo nome científico é Harpagophytum procumbens, ficou popular por ajudar a aliviar dores articulares, musculares e inflamações, especialmente na região da coluna. Por esse motivo, muita gente descreve o efeito como “igual tirar com a mão”.

Para que serve a garra-do-diabo

A garra-do-diabo atua principalmente no combate à inflamação. Além disso, a planta apresenta ação analgésica natural, o que contribui para a redução da dor e da rigidez muscular.

Por isso, o chá costuma ser utilizado como apoio em casos de:

dor na coluna cervical, torácica ou lombar

inflamação nas articulações

tensão muscular nas costas

desconforto causado por hérnia de disco ou artrose

sensação de travamento ao acordar ou após longos períodos sentado

Além de aliviar a dor, a bebida ajuda a melhorar a mobilidade, favorecendo movimentos mais soltos ao longo do dia.

Como preparar o chá de garra-do-diabo

O preparo é simples e segue o padrão dos chás medicinais tradicionais. No entanto, a dosagem correta faz toda a diferença.

Primeiramente, leve ao fogo:

1 colher de chá da raiz seca de garra-do-diabo

250 ml de água

Assim que a água ferver, desligue o fogo e acrescente a erva. Em seguida, tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Depois disso, coe e consuma ainda morno.

A recomendação mais comum é tomar até duas xícaras por dia, de preferência fora das refeições.

Por que o chá ajuda a “destravar” as costas

O efeito da garra-do-diabo acontece porque seus compostos naturais auxiliam na redução de processos inflamatórios que comprimem nervos e músculos. Com menos inflamação, a dor diminui e o corpo responde melhor aos movimentos.

Além disso, quando a dor cede, o músculo relaxa. Consequentemente, a sensação de travamento nas costas tende a desaparecer, facilitando atividades simples como levantar, caminhar ou se alongar.

Por isso, muitas pessoas relatam melhora progressiva já nos primeiros dias de uso contínuo.

Atenção antes de usar

Apesar de natural, a garra-do-diabo não é indicada para todos. Gestantes, pessoas com úlcera gástrica, problemas cardíacos ou que fazem uso contínuo de medicamentos devem procurar orientação profissional antes do consumo.

Vale lembrar que o chá atua como complemento, não substitui acompanhamento médico nem tratamentos indicados para problemas mais graves na coluna.

