Igual tirar com a mão: chá caseiro ajuda a desinflamar a coluna, aliviar a dor e destravar as costas
Planta medicinal tradicional voltou a chamar atenção de quem busca alívio natural para dores nas costas e inflamações
Dores na coluna, sensação de rigidez nas costas e inflamações persistentes fazem parte da rotina de muitas pessoas. Diante disso, um chá caseiro conhecido na medicina natural tem ganhado destaque por seus efeitos analgésicos e anti-inflamatórios. Trata-se do chá de garra-do-diabo, planta medicinal usada há séculos em tratamentos naturais.
A erva, cujo nome científico é Harpagophytum procumbens, ficou popular por ajudar a aliviar dores articulares, musculares e inflamações, especialmente na região da coluna. Por esse motivo, muita gente descreve o efeito como “igual tirar com a mão”.
Para que serve a garra-do-diabo
A garra-do-diabo atua principalmente no combate à inflamação. Além disso, a planta apresenta ação analgésica natural, o que contribui para a redução da dor e da rigidez muscular.
Por isso, o chá costuma ser utilizado como apoio em casos de:
-
dor na coluna cervical, torácica ou lombar
-
inflamação nas articulações
-
tensão muscular nas costas
-
desconforto causado por hérnia de disco ou artrose
-
sensação de travamento ao acordar ou após longos períodos sentado
Além de aliviar a dor, a bebida ajuda a melhorar a mobilidade, favorecendo movimentos mais soltos ao longo do dia.
Como preparar o chá de garra-do-diabo
O preparo é simples e segue o padrão dos chás medicinais tradicionais. No entanto, a dosagem correta faz toda a diferença.
Primeiramente, leve ao fogo:
-
1 colher de chá da raiz seca de garra-do-diabo
-
250 ml de água
Assim que a água ferver, desligue o fogo e acrescente a erva. Em seguida, tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Depois disso, coe e consuma ainda morno.
A recomendação mais comum é tomar até duas xícaras por dia, de preferência fora das refeições.
Por que o chá ajuda a “destravar” as costas
O efeito da garra-do-diabo acontece porque seus compostos naturais auxiliam na redução de processos inflamatórios que comprimem nervos e músculos. Com menos inflamação, a dor diminui e o corpo responde melhor aos movimentos.
Além disso, quando a dor cede, o músculo relaxa. Consequentemente, a sensação de travamento nas costas tende a desaparecer, facilitando atividades simples como levantar, caminhar ou se alongar.
Por isso, muitas pessoas relatam melhora progressiva já nos primeiros dias de uso contínuo.
Atenção antes de usar
Apesar de natural, a garra-do-diabo não é indicada para todos. Gestantes, pessoas com úlcera gástrica, problemas cardíacos ou que fazem uso contínuo de medicamentos devem procurar orientação profissional antes do consumo.
Vale lembrar que o chá atua como complemento, não substitui acompanhamento médico nem tratamentos indicados para problemas mais graves na coluna.
