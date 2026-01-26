Moradores do Jardim Planalto denunciam aumento de acidentes após retirada de rotatórias

Um dos pontos mais críticos é o cruzamento da Rua Isa Lostraco com a Rua Monte Castelo

Gabriella Pinheiro - 26 de janeiro de 2026

Imagem mostram acidentes ocorridos no Jardim Planalto em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Desde a retirada de rotatórias em algumas vias do Jardim Planalto, em Goiânia, moradores têm denunciado um aumento no número de acidentes em diferentes ruas da localidade.

Em entrevista ao Portal 6, uma residente, que preferiu não se identificar, relatou viver no setor há cerca de oito anos e afirmou sentir insegurança ao trafegar por determinadas vias após as alterações no trânsito.

“Antes havia algumas rotatórias por aqui. Não é que não ocorressem acidentes, mas não era dessa forma. Elas foram simplesmente retiradas e não houve a implantação de sinalização adequada, como placas de ‘Pare’. No cruzamento da Avenida São Carlos com a Monte Cristo, próximo ao Carrefour da T-9, a situação está caótica. Com as chuvas, os acidentes acontecem com frequência”, afirmou.

Um dos pontos mais críticos citados pelos moradores é o cruzamento da Rua Isa Lostraco com a Rua Monte Castelo. De acordo com relatos, seis acidentes foram registrados em pouco mais de uma semana no local.

“É uma situação que precisa ser revista com urgência pela Prefeitura, pois representa risco tanto para motoristas quanto para pedestres”, destacou a moradora.

O Portal 6 procurou a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) para obter um posicionamento sobre as denúncias, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.

