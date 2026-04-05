Bombeiros agem rápido e ajudam bebê “apressadinha” a nascer em hotel, em Jataí

Militares foram acionados pelo 193 para socorrerem uma mãe com 40 semanas de gestação

Natália Sezil -
Corpo de Bombeiros realizou parto de bebê em Jataí.
Corpo de Bombeiros realizou parto de bebê em Jataí. (Foto: Divulgação e Reprodução)

Em meio a acionamentos para tratar de incêndios, acidentes e retirada de animais, bombeiros também são chamados, vez ou outra, para trazerem boas notícias. Foi o que aconteceu neste sábado (04), em Jataí, no Sudoeste de Goiás.

Era por volta das 14h quando o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo 193. O pedido era socorrer uma gestante, de 19 anos, que estava com aproximadamente 40 semanas de gestação.

A adolescente estava em um quarto de hotel na Avenida Goiás, no Setor Central da cidade, já em estágio avançado do trabalho de parto, com coroamento da bebê – quando a cabeça da pequena já está visível.

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Por conta das condições, os bombeiros precisaram realizar o parto no local. A equipe, composta por três militares e com emprego da ambulância, garantiu o nascimento seguro da criança, o clampeamento e corte do cordão umbilical.

A recém-nascida recebeu os primeiros cuidados e foi encaminhada, junto com a mãe, ao Hospital Estadual de Jataí. Ambas estavam conscientes e estáveis e permanecem sob cuidados médicos.

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Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

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