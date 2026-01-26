Tubo de papel higiênico ganha nova utilidade aprovada pelas donas de casa

Truque simples reaproveita o rolinho e deixa as gavetas com cheiro agradável por semanas, sem gastar quase nada

Layne Brito - 26 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustracão/IA)

Se você é do time que joga o rolinho de papel higiênico fora sem pensar duas vezes, pode parar agora.

Aquele tubinho de papelão, que sempre acaba no lixo, tem uma utilidade bem mais esperta dentro de casa e vem sendo aprovado por muita gente que ama praticidade.

A ideia é transformar o rolo em um aromatizador caseiro para gavetas e armários, perfeito para manter roupas cheirosas, afastar aquele odor de “guardado” e ainda reaproveitar algo que iria para o descarte.

Como o papelão é poroso, ele segura bem o perfume e libera o aroma aos poucos, deixando o cheiro suave e constante por vários dias.

Materiais

1 rolo de papel higiênico limpo (apenas o tubinho de papelão)

2 pedaços de tecido bem leve e vazado (tule, linho fino ou chiffon)

2 elásticos

Uma fragrância da sua preferência (flores secas, cascas de laranja limão desidratadas ou algodão com óleo essencial)

Como fazer

Primeiro, se quiser deixar mais bonitinho, vale decorar o rolinho por fora. Você pode encapar com papel, pintar com tinta acrílica ou até usar tecido, desde que não passe verniz nem cubra com nada que “feche” o papelão, porque isso atrapalha o perfume a sair. Depois, é só deixar secar bem.

Com o rolinho pronto, corte um pedaço de tecido um pouco maior que a abertura do tubo e prenda em uma das pontas com um elástico, como se fosse uma tampinha que respira.

Em seguida, coloque a essência escolhida dentro do rolinho. Pode ser um punhado de flores secas, pedacinhos de casca cítrica ou um algodão pingado com óleo essencial.

Depois disso, feche a outra ponta com mais um pedaço de tecido e outro elástico, formando um cilindro perfumado e pronto para uso.

Agora é só colocar no fundo da gaveta, no meio das roupas ou até dentro do armário, entre as peças. O cheirinho vai se espalhando aos poucos e dura bastante, podendo ser reforçado a cada duas ou três semanas, quando o aroma começar a diminuir.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!