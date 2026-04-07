Cuscuz de milho: os benefícios do alimento que controla a fome e fortalece a imunidade

Rico em fibras, vitaminas e energia, prato tradicional pode ser aliado da saúde quando consumido da forma correta

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Veja os benefícios do cuscuz de milho, alimento que ajuda a controlar a fome, fornece energia e fortalece a imunidade.
(Foto: Captura de tela/YouTube)

Presente na mesa de milhões de brasileiros, principalmente no café da manhã, o cuscuz de milho vai muito além de um alimento simples. Rico em nutrientes importantes, ele pode ajudar no controle da fome e ainda contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico.

Além disso, por ser versátil e acessível, o cuscuz se tornou uma opção frequente em dietas equilibradas.

Ajuda a controlar a fome ao longo do dia

Um dos principais benefícios do cuscuz está na presença de fibras alimentares.

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Essas fibras aumentam o tempo de digestão e prolongam a sensação de saciedade. Assim, ajudam a evitar a fome em pouco tempo após a refeição.

Além disso, o consumo equilibrado pode contribuir para o controle do peso.

Fonte de energia para o corpo

O cuscuz de milho é rico em carboidratos complexos, que fornecem energia de forma gradual.

Isso significa que o alimento ajuda a manter a disposição ao longo do dia, sem causar picos bruscos de glicose.

Por isso, ele é muito consumido no café da manhã ou antes de atividades físicas.

Fortalece a imunidade

Outro ponto importante é a presença de vitaminas e minerais.

O cuscuz contém nutrientes como:

  • ferro
  • magnésio
  • zinco

Esses elementos são fundamentais para o bom funcionamento do sistema imunológico e ajudam o organismo a se defender melhor.

Além disso, vitaminas como A e do complexo B também estão presentes no alimento.

Contribui para a saúde intestinal

As fibras presentes no cuscuz também favorecem o funcionamento do intestino.

Elas estimulam o trânsito intestinal e ajudam a prevenir problemas como a prisão de ventre.

Assim, o alimento contribui para o equilíbrio do organismo.

Pode ajudar na alimentação equilibrada

Quando preparado de forma saudável, o cuscuz pode ser um aliado da dieta.

Além disso:

  • é naturalmente sem glúten (na versão de milho)
  • possui baixo teor de gordura
  • pode substituir outros carboidratos

Por isso, ele pode ser incluído em diferentes tipos de alimentação.

Atenção aos acompanhamentos

Apesar dos benefícios, o valor nutricional do cuscuz pode mudar conforme o preparo.

Adicionar ingredientes muito calóricos pode transformar a refeição.

Por isso, a recomendação é combinar com:

  • ovos
  • legumes
  • proteínas magras

Assim, o prato se torna mais completo e saudável.

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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