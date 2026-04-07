Cuscuz de milho: os benefícios do alimento que controla a fome e fortalece a imunidade

Rico em fibras, vitaminas e energia, prato tradicional pode ser aliado da saúde quando consumido da forma correta

Gabriel Yuri Souto - 07 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Presente na mesa de milhões de brasileiros, principalmente no café da manhã, o cuscuz de milho vai muito além de um alimento simples. Rico em nutrientes importantes, ele pode ajudar no controle da fome e ainda contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico.

Além disso, por ser versátil e acessível, o cuscuz se tornou uma opção frequente em dietas equilibradas.

Ajuda a controlar a fome ao longo do dia

Um dos principais benefícios do cuscuz está na presença de fibras alimentares.

Essas fibras aumentam o tempo de digestão e prolongam a sensação de saciedade. Assim, ajudam a evitar a fome em pouco tempo após a refeição.

Além disso, o consumo equilibrado pode contribuir para o controle do peso.

Fonte de energia para o corpo

O cuscuz de milho é rico em carboidratos complexos, que fornecem energia de forma gradual.

Isso significa que o alimento ajuda a manter a disposição ao longo do dia, sem causar picos bruscos de glicose.

Por isso, ele é muito consumido no café da manhã ou antes de atividades físicas.

Fortalece a imunidade

Outro ponto importante é a presença de vitaminas e minerais.

O cuscuz contém nutrientes como:

ferro

magnésio

zinco

Esses elementos são fundamentais para o bom funcionamento do sistema imunológico e ajudam o organismo a se defender melhor.

Além disso, vitaminas como A e do complexo B também estão presentes no alimento.

Contribui para a saúde intestinal

As fibras presentes no cuscuz também favorecem o funcionamento do intestino.

Elas estimulam o trânsito intestinal e ajudam a prevenir problemas como a prisão de ventre.

Assim, o alimento contribui para o equilíbrio do organismo.

Pode ajudar na alimentação equilibrada

Quando preparado de forma saudável, o cuscuz pode ser um aliado da dieta.

Além disso:

é naturalmente sem glúten (na versão de milho)

possui baixo teor de gordura

pode substituir outros carboidratos

Por isso, ele pode ser incluído em diferentes tipos de alimentação.

Atenção aos acompanhamentos

Apesar dos benefícios, o valor nutricional do cuscuz pode mudar conforme o preparo.

Adicionar ingredientes muito calóricos pode transformar a refeição.

Por isso, a recomendação é combinar com:

ovos

legumes

proteínas magras

Assim, o prato se torna mais completo e saudável.

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