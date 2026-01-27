Após 20 anos e livre de acusações, Delúbio Soares volta à política e será candidato por Goiás

Ex-tesoureiro do PT, que cumpriu pena no âmbito da Lava-Jato, diz ter provado inocência e agora busca cadeira na Câmara dos Deputados para apoiar Lula e ampliar bancada progressista.

Augusto Araújo - 27 de janeiro de 2026

Delúbio Soares anunciou candidatura a deputado federal após 20 anos respondendo processos na Justiça. (Foto: Reprodução/Instagram)

Após duas décadas afastado das atividades políticas, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, anunciou que será candidato a deputado federal por Goiás nas eleições de 2026.

Contudo, a volta depois de tanto tempo não é por acaso. Isso porque, desde 2005, o nome do sindicalista esteve envolvido em polêmicas, com denúncias de envolvimento nos escândalos do Mensalão e da Operação Lava-Jato.

Em entrevista ao Portal 6, ele afirmou que esse afastamento de 20 anos ocorreu justamente pelo fato de estar respondendo judicialmente aos processos relacionados a esses casos.

“Eram 144 processos criminais, vários civis, vários eleitorais e tributários. Mas eu consegui provar minha inocência na Justiça em dezembro de 2024. A partir daí, conversei com várias pessoas e decidi voltar para a política. Vou ser candidato para defender não só a política nacional, mas também a política de Goiás”, destacou.

Delúbio afirmou que as acusações na época foram baseadas em fake news e que ele foi “condenado por manchetes de jornal”, sem provas dos crimes dos quais ele era acusado – formação de quadrilha, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

“Eu sabia que era inocente, mas cumpri a pena dentro da legislação brasileira, sabendo que era uma condenação injusta”.

Delúbio destacou também que a candidatura tem como um dos focos ampliar a bancada progressista na Câmara dos Deputados e apoiar a reeleição de Lula.

“É uma candidatura que eu quero fazer com muita tranquilidade, com muita alegria, sem ódio no coração, sem ficar xingando ninguém, vamos trabalhar para conversar com os eleitores de Goiás e trazer uma proposta de progresso.”

Melhorias

Dentre os tópicos levantados durante a entrevista, o petista salientou que enxerga a possibilidade de melhorias na indústria de Goiás, trazendo Anápolis como um dos destaques nesse ramo em nível estadual.

“Em Anápolis, nós temos o polo farmacêutico muito forte, mas todo o insumo é importado. Porém nós temos estrutura para processar o insumo. Temos que ter cultura para que isso aconteça”, afirmou.

Delúbio também trouxe a proposta de federalizar o ensino infantil (de 0 a 6 anos), em tempo integral, assim como o ensino médio, deixando o ensino fundamental para os estados e municípios.

Além disso, ele colocou como objetivo a mudança de foco na matriz de transporte nacional, reduzindo a dependência das rodovias, para “ampliar linhas de metrô, fazer trens de alta velocidade ligando as principais cidades, como Goiânia, Brasília, passando por Anápolis, Alexânia”.

Por fim, o petista destacou que quer apresentar propostas que valorizem a indústria de Goiás, o agronegócio e a agricultura familiar, sem deixar de aumentar a renda dos trabalhadores.

“Tudo isso são bandeiras que eu convivi ao longo do tempo e quero defendê-las no Congresso Nacional junto com os demais deputados”, pontuou.

Desafios

Questionado pela reportagem sobre o desafio de tentar se eleger em Goiás, que é um estado predominantemente conservador, Delúbio afirmou que o PT ainda é o partido de maior respaldo no Brasil.

“A eleição é conquista, é conversa, é diálogo, visita, olho no olho, rede social, todos os instrumentos para você atingir e dá uma melhor opção para o eleitor decidir. O eleitor vai decidir que tipo de governo ele quer”, ponderou.

Por fim, o sindicalista concluiu afirmando que existe a necessidade de combater a criação de notícias falsas. “Nós temos que fazer um bom debate. Queremos construir um Brasil para todos e com todos”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!