Após queixas, Inep promete para março plataforma emitir certificado do Enem

Documento provisório poderá ser usado para ingresso no ensino superior

Pedro Ribeiro - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/PNE)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Inep, órgão vinculado ao MEC (Ministério da Educação) e responsável pelo Enem, informou que a emissão do certificado de conclusão do ensino médio ainda será disponibilizado aos estudantes.

Nesta edição, o exame nacional voltou a ser usado para certificação do ensino médio, que havia sido suspensa em 2017. Ou seja, candidatos que atingirem a nota mínima exigida na prova poderão obter o diploma de conclusão do ensino médio por meio do exame.

Nas redes sociais, candidatos estudantes relataram falta de informações, dificuldades no processo de emissão e incerteza sobre a possibilidade de inscrição em processos seletivos e programas federais do Sisu, encerrado na semana passada, e Prouni, que acaba nesta semana. Somente com o documento emitido é possível realizar a matrícula em universidades públicas e privadas.

Diante das reclamações, o presidente do Inep, Manoel Palacios, declarou em entrevista ao portal G1 um aplicativo estava em desenvolvimento para emitir o certificado de conclusão. Após a publicação da reportagem, nesta terça-feira (27), o dirigente disse que se confundiu ao explicar a iniciativa.

“Descobri depois que todo mundo pensa em aplicativo no celular. É na plataforma que vai ter o processo de obtenção do certificado. Descobri nesse meio tempo que causou uma grande confusão”, afirmou Palacios à TV Globo.

Segundo o Inep, a emissão do certificado será feita na plataforma “Certificado Digital” a partir do 2 de março.

Até lá, afirma o órgão, os estudantes poderão emitir a partir de sexta-feira (30) uma declaração de conclusão do ensino médio. Com esse documento, o candidato poderá realizar a matrícula na instituição desejada.

“Essa declaração vai permitir a matrícula dos participantes que, além de alcançarem as condições de certificação, também tenham sido selecionados pelo Sisu 2026”, explica o Inep.

Conforme previsto no edital do Enem 2025, a emissão do certificado deveria ser feita em unidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia ou em instituições estaduais conveniadas, mediante apresentação da documentação exigida.

Entre os requisitos mínimos para a obtenção do certificado, o estudante deveria alcançar pontuação mínima igual ou superior a 450 pontos em cada área do conhecimento -matemática, linguagens, ciências da natureza e ciências humanas-, 500 pontos na redação e ter, no mínimo, 18 anos completos na data da primeira prova de cada edição do exame.

