Aprender idioma nunca foi tão fácil: 3 ferramentas grátis que fazem você destravar rápido e aprender de verdade

Google lança recursos interativos de IA que transformam o celular e o navegador em ferramentas práticas para dominar línguas estrangeiras

Gabriel Yuri Souto - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Freepik)

Aprender um novo idioma ficou muito mais acessível em 2025 e segue forte em 2026, graças a ferramentas gratuitas lançadas pelo Google. Elas combinam inteligência artificial com atividades práticas para que você aprenda vocabulário, expressões e conversação de forma mais natural.

Esses recursos fazem parte do projeto experimental chamado Little Language Lessons, disponível pelo Google Labs. Eles funcionam no navegador ou no celular e ajudam quem deseja aprender idiomas sem depender só de métodos tradicionais.

Google Little Language Lessons: três ferramentas práticas

A coleção inclui três experiências diferentes, todas criadas para facilitar o aprendizado e tornar o processo mais dinâmico:

Tiny Lesson

Essa ferramenta ajuda você a aprender vocabulário e frases úteis com base em situações reais. Basta escolher o idioma e digitar o contexto que deseja estudar.

Por exemplo, “pedir comida”, “comprar passagem” ou “dar direções”. Em seguida, a IA gera termos relevantes, frases completas e até explicações gramaticais.

Slang Hang

Aprender o idioma formal é importante, mas entender como os nativos falam no dia a dia também conta muito. Essa segunda ferramenta cria diálogos naturais com expressões informais e gírias usadas por falantes nativos.

Assim, você aprende como realmente se comunicar em conversas reais, não apenas frases de livro.

Word Cam

Com a câmera do celular ou do computador, você pode aprender vocabulário de forma visual. Basta apontar a câmera para objetos ou cenas ao redor e a ferramenta identifica o que aparece, traduz os termos e ainda mostra explicações contextualizadas.

Isso ajuda a memorizar palavras com base no que está à sua volta.

Todas as ferramentas exploram modelos avançados de IA da família Gemini, do Google, que geram conteúdo personalizado de acordo com o que você digita ou fotografa.

Como acessar e aproveitar as ferramentas gratuitamente

Para começar, acesse o Google e pesquise por “Little Language Lessons”. Em seguida, clique no primeiro resultado que aparecer, normalmente ele leva diretamente à página das ferramentas dentro do Google Labs.

Ao entrar, você verá as três opções disponíveis. Primeiro, escolha o idioma que deseja aprender. Depois, experimente cada uma das funcionalidades conforme sua necessidade.

Por exemplo, use o Tiny Lesson para aprender frases situacionais, teste o Slang Hang para entender gírias e use o Word Cam para ampliar vocabulário visualmente.

A interface costuma estar disponível em vários idiomas, incluindo português, e suporta línguas como inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, japonês, chinês, russo e muitos outros.

Essas ferramentas pretendem complementar o método tradicional de estudo, tornando o aprendizado mais leve e contextualizado. Assim, você pode praticar em situações reais, como ao viajar, trabalhar ou até conversar com falantes nativos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!