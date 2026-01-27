Carnaval 2026: Prefeitura avalia cancelar desfiles das escolas de samba

Decisão deve ser tomada nos próximos dias e envolve entraves jurídicos, custos de estrutura e possibilidade de remanejamento de recursos para a saúde

Gabriel Yuri Souto - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/SECOM)

A indefinição sobre a realização de grandes eventos populares voltou ao centro do debate às vésperas do Carnaval de 2026.

Questões jurídicas, limitações orçamentárias e dificuldades operacionais colocaram em xeque a manutenção de uma das manifestações culturais mais tradicionais do período, gerando expectativa entre participantes e moradores.

O impasse envolve a possibilidade de cancelamento dos desfiles das escolas de samba, decisão que ainda não foi oficialmente tomada, mas que já provoca apreensão entre integrantes das agremiações.

A definição deve ocorrer nos próximos dias, após discussões com representantes das escolas e do Legislativo municipal.

Impasses colocam os desfiles em risco

Em Bragança Paulista, o prefeito Edmir Chedid afirmou que a principal dificuldade está relacionada à situação jurídica da Liga Independente das Escolas de Samba (LIESB).

Segundo ele, a entidade e as escolas não estariam aptas, neste momento, a receber recursos públicos, em razão de decisões judiciais que impedem novos repasses.

Mesmo diante da incerteza, parte das escolas segue em preparação. Três agremiações continuam realizando ensaios, enquanto a escola Nove de Julho anunciou que não participará dos desfiles, alegando não ter condições financeiras de arcar com os custos sem apoio do poder público.

Outro fator apontado pela Prefeitura é o custo das arquibancadas. Em 2025, a estrutura foi viabilizada com apoio do Governo do Estado, cenário que não deve se repetir.

O gasto estimado é de cerca de R$ 800 mil, valor que a administração municipal afirma não pretender assumir. Arquibancadas doadas pelo Red Bull Bragantino passam por recuperação, mas não ficariam prontas a tempo do Carnaval.

Apesar disso, existe licitação vigente que prevê a contratação de estruturas para eventos, com recursos já previstos no orçamento da Secretaria de Cultura e Turismo.

Ainda assim, o prefeito declarou que, caso os desfiles não ocorram, a verba destinada ao Carnaval poderá ser remanejada para ações na área da saúde.

Enquanto a decisão final não é anunciada, a Prefeitura afirma que outras programações carnavalescas devem ser mantidas, mas a indefinição sobre os desfiles segue como um dos principais pontos de tensão do Carnaval de 2026 no município.

