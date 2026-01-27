Truque com papel alumínio no ralo do banheiro resolve um problema comum que a maioria das casas têm
Um detalhe simples que viralizou no Tik Tok pode explicar por que certos incômodos parecem difíceis de eliminar
Um truque doméstico simples ganhou destaque nas redes sociais e passou a chamar a atenção de quem convive com um problema recorrente nos banheiros: o mau cheiro vindo direto do ralo. Também já sofreu com isso?
Vários vídeos publicados no TikTok mostraram usuários cobrindo a grelha do escoamento com papel alumínio, prática que rapidamente viralizou e passou a ser replicada em milhares de residências.
O ralo é um dos principais pontos de liberação de odores em ambientes úmidos. Restos de sabonete, fios de cabelo e resíduos orgânicos se acumulam no sifão e na tubulação, favorecendo a decomposição e a liberação de gases.
Em locais com pouca ventilação ou alta umidade, esse efeito tende a ser intensificado, especialmente em períodos mais quentes ou chuvosos.
E o material possui alta capacidade de vedação superficial, funcionando como uma barreira física temporária. Ao ser posicionado sobre a grelha do ralo, sem ser inserido no encanamento, o alumínio reduz a dispersão dos odores para o ambiente e dificulta a saída de umidade e a entrada de pequenos insetos, como formigas e baratas.
A técnica deve ser usada com cuidado. O papel alumínio não pode bloquear completamente o escoamento da água, sob risco de retorno ou acúmulo no piso.
Além disso, o material deve ser trocado com frequência, pois o contato constante com umidade e resíduos reduz sua eficiência e pode gerar sujeira visível.
Embora o truque tenha se popularizado no TikTok pela praticidade e baixo custo, ele não substitui a limpeza regular do ralo. Fabricantes e profissionais da área reforçam que a higienização periódica da grelha e do sifão continua sendo essencial para evitar odores persistentes.
O papel alumínio atua como um complemento temporário, útil no dia a dia, mas não elimina a necessidade de manutenção adequada do sistema de escoamento.
Confira um tutorial com papel alumínio para te ajudar a evitar insetos no ralo:
