Truque com papel alumínio no ralo do banheiro resolve um problema comum que a maioria das casas têm

Um detalhe simples que viralizou no Tik Tok pode explicar por que certos incômodos parecem difíceis de eliminar

Magno Oliver - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Irmãs Madame)

Um truque doméstico simples ganhou destaque nas redes sociais e passou a chamar a atenção de quem convive com um problema recorrente nos banheiros: o mau cheiro vindo direto do ralo. Também já sofreu com isso?

Vários vídeos publicados no TikTok mostraram usuários cobrindo a grelha do escoamento com papel alumínio, prática que rapidamente viralizou e passou a ser replicada em milhares de residências.

O ralo é um dos principais pontos de liberação de odores em ambientes úmidos. Restos de sabonete, fios de cabelo e resíduos orgânicos se acumulam no sifão e na tubulação, favorecendo a decomposição e a liberação de gases.

Em locais com pouca ventilação ou alta umidade, esse efeito tende a ser intensificado, especialmente em períodos mais quentes ou chuvosos.

E o material possui alta capacidade de vedação superficial, funcionando como uma barreira física temporária. Ao ser posicionado sobre a grelha do ralo, sem ser inserido no encanamento, o alumínio reduz a dispersão dos odores para o ambiente e dificulta a saída de umidade e a entrada de pequenos insetos, como formigas e baratas.

A técnica deve ser usada com cuidado. O papel alumínio não pode bloquear completamente o escoamento da água, sob risco de retorno ou acúmulo no piso.

Além disso, o material deve ser trocado com frequência, pois o contato constante com umidade e resíduos reduz sua eficiência e pode gerar sujeira visível.

Embora o truque tenha se popularizado no TikTok pela praticidade e baixo custo, ele não substitui a limpeza regular do ralo. Fabricantes e profissionais da área reforçam que a higienização periódica da grelha e do sifão continua sendo essencial para evitar odores persistentes.

O papel alumínio atua como um complemento temporário, útil no dia a dia, mas não elimina a necessidade de manutenção adequada do sistema de escoamento.

Confira um tutorial com papel alumínio para te ajudar a evitar insetos no ralo:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!