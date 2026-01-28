Cidade brasileira anuncia shopping gigante de 100 milhões com projeto que vai entrar para o Guinness Book

Projeto de R$ 100 milhões em cidade do Sul do Brasil promete se tornar o maior shopping náutico do mundo, integrando marina, hotel de luxo, restaurantes e áreas comerciais

Gustavo de Souza - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina, anunciou a construção de um shopping náutico avaliado em R$ 100 milhões. O projeto, que integra comércio, lazer e marina, pretende entrar para o Guinness Book como o maior shopping náutico do mundo.

O empreendimento, batizado de Boulevard Marina Itajaí, está em fase final de planejamento. A inauguração está prevista para o verão de 2026/2027. Além disso, o complexo reunirá hotel cinco estrelas, academia com vista para o mar e áreas voltadas ao turismo de experiência.

Projeto inédito no Brasil

O shopping será pioneiro no país ao funcionar dentro de uma marina. Ao todo, o Boulevard ocupará uma área de 38 mil metros quadrados. Nesse espaço, o público encontrará 78 operações comerciais, incluindo um supermercado premium.

Além disso, o projeto contará com 15 restaurantes, áreas para eventos, coworking e um edifício garagem. A proposta, portanto, busca unir negócios e lazer em um ambiente náutico integrado ao cotidiano da cidade.

O investimento privado deve gerar forte impacto econômico em Itajaí. Segundo a projeção, o empreendimento criará até mil empregos diretos e indiretos após a inauguração.

Ao mesmo tempo, o shopping integra um plano maior de modernização da região portuária. O novo píer de cruzeiros, por exemplo, surge como peça estratégica para impulsionar o turismo e ampliar a circulação de visitantes.

Turismo náutico e valorização imobiliária

Integrado à Marina Itajaí Marina Brasil, o complexo pretende atrair donos de embarcações, turistas e investidores. O foco no alto padrão posiciona o empreendimento como referência nacional no turismo náutico de luxo.

Nesse sentido, a região já registra valorização expressiva. Nos últimos cinco anos, o valor do metro quadrado cresceu cerca de 71%, o que reforça o potencial imobiliário local.

Com proposta inovadora e escala inédita, o shopping náutico de Itajaí busca consolidar a cidade no cenário internacional. Além disso, o projeto reforça Santa Catarina como um dos principais polos de turismo náutico e investimentos do Brasil.

