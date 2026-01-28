Entenda como Prouni e Fies funcionam para ingressar na universidade

Programas federais oferecem bolsas e financiamento com regras e públicos distintos

Folhapress - 28 de janeiro de 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A divulgação dos resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) marca o momento em que a nota obtida pelos participantes passa a definir o acesso aos principais programas de ingresso ao ensino superior.

Entre os programas disponíveis estão o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Com regras e critérios próprios, cada modalidade atende a perfis diferentes de candidatos. Por isso, entender as diferenças e avaliar qual se encaixa melhor adequa melhor ao próprio perfil é um passo para conquistar uma vaga no ensino superior.

A seguir, reunimos algumas informações sobre cada um dos programas de acesso ao ensino superior e suas diferenças.

O QUE É O PROUNI

Criado pelo governo federal em 2004, o Prouni oferece duas modalidades de bolsas de estudo para estudantes de baixa renda em instituições privadas -integral (de 100%) e parciais (de 50%).

O processo de seleção é baseado no resultado do Enem e na situação socioeconômica do candidato. Para concorrer às bolsas disponíveis, o candidato deve ter alcançado pelo menos 450 pontos nas quatro áreas do conhecimento (matemática, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza) e não ter zerado a redação.

Um diferencial do programa é a consideração das notas das duas edições mais recentes do exame. Com isso, esse ano só serão aceitas as pontuações dos anos de 2024 e 2025.

Para ser elegível à bolsa integral, que cobre o valor total da mensalidade, o estudante deve comprovar uma renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio (R$ 2.431,50).

E, para concorrer à bolsa parcial, o participante deve comprovar uma renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 4.863).

O programa é realizado duas vezes por ano, com edições no primeiro e no segundo semestre. Para o primeiro semestre de 2026, estão disponíveis 594.519 bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior, das quais 274.819 são integrais e 319.700 parciais.

As vagas são divididas em três modalidades de concorrência -ampla concorrência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e autodeclarados pessoas com deficiência (PcD).

As inscrições para o Prouni 2026 – 1º semestre estão abertas até 29 de janeiro. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O QUE É O FIES

Para quem não se enquadra nos critérios do Prouni ou não conquistou uma das bolsas, o Fies surge como uma alternativa.

O programa de financiamento permite que o aluno curse a graduação em uma instituição privada e pague o valor somente após a conclusão do curso, sob condições de juros e prazos específicos.

Para ingressar no Fies, o candidato pode utilizar a nota de qualquer edição do Enem aplicada a partir de 2010, desde que tenha obtido, no mínimo, 450 pontos em cada uma das quatro áreas do conhecimento (matemática, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza) e não tenha zerado a redação.

A participação no programa é restrita a estudantes com renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 4.863).

O programa também conta com a modalidade Fies Social, voltada a estudantes de baixa renda inscritos no CadÚnico (cadastro único do governo federal), com renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 810,50).

Nessa modalidade social, é possível obter financiamento de até 100% do valor do curso, desde que sejam atendidos os critérios de desempenho no Enem.

Assim como o Prouni, o Fies também tem duas edições anuais para participação. Neste primeiro semestre, as inscrições para o programa de financiamento começará no dia 3 de fevereiro no site Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

AS DIFERENÇAS ENTRE OS PROGRAMAS

Os dois programas têm o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior. A diferença que o estudante deve considerar é o pós-formação.

O Prouni elimina ou reduz o custo da mensalidade durante o curso. Com isso, o pagamento é feito ainda durante o período de estudos, e o aluno se forma sem nenhuma dependência financeira com o governo.

Já o Fies funciona como um empréstimo. O estudante vai iniciar um financiamento onde governo federal pagará as mensalidades do curso escolhido. Após a formatura, o aluno assume o compromisso de quitar essa dívida.

Outro ponto é o impacto dessa escolha no planejamento financeiro de longo prazo. Enquanto o Prouni permite que o recém-formado ingresse no mercado de trabalho sem dívidas educacionais, o Fies exige organização e previsibilidade de renda para o pagamento após a formatura, o que pode influenciar decisões profissionais e pessoais nos primeiros anos de carreira.

Ambos os programas abrem inscrições duas vezes ao ano e o processo é totalmente digital, realizado pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Na plataforma, o candidato pode visualizar os cursos, turnos e instituições. Com isso, é possível ter um planejamento mais flexível de acordo com a graduação desejada.

CALENDÁRIO PROUNI 2026 – 1º SEMESTRE

Período de inscrições: até 29 de janeiro, às 23h59

Primeira chamada dos aprovados: 3 de fevereiro

Segunda chamada dos aprovados: 2 de março

Inscrições para lista de espera: 25 e 26 de março

Resultado da lista de espera: 31 de março

Calendário Fies 2026 – 1º semestre

Período de inscrições: 3 a 6 de fevereiro

Divulgação do resultado: 19 de fevereiro

Convocação para lista de espera: 26 de fevereiro a 10 de abril

