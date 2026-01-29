5 signos que não servem para casar, segundo o zodíaco

Astrologia aponta perfis mais avessos a rotina, compromisso e previsibilidade — e isso pode dificultar a vida a dois em um casamento tradicional

Isabella Valverde - 29 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Jeremy Wong/Pexels)

Casar envolve parceria, paciência, diálogo e, principalmente, disposição para dividir a vida no dia a dia. Mas, para a astrologia, alguns signos têm características que podem tornar esse tipo de compromisso mais desafiador — seja por necessidade de liberdade, dificuldade com regras, impulso ou instabilidade emocional.

Vale lembrar: ninguém é “incasável”. O mapa astral completo (Lua, Vênus, Marte e ascendente) influencia muito. Ainda assim, o zodíaco costuma apontar quais perfis tendem a sofrer mais em um relacionamento com cara de “para sempre”.

Confira os 5 signos que não servem para casar, segundo o zodíaco:

1. Gêmeos

Geminianos são curiosos, comunicativos e mudam de ideia com facilidade. No casamento, podem se sentir presos pela rotina e buscar novidades o tempo todo.

Quando o relacionamento cai no automático, a chance de desinteresse aumenta — não por falta de amor, mas por necessidade constante de estímulo.

2. Sagitário

Sagitário preza pela liberdade acima de tudo. É um signo aventureiro, inquieto e pouco fã de cobranças.

O casamento tradicional pode parecer uma “prisão” se houver controle, ciúmes ou excesso de expectativas. Sagitarianos funcionam melhor com parceiros que respeitam espaço e autonomia.

3. Aquário

Aquário é independente, racional e, muitas vezes, distante emocionalmente. Não é o tipo que gosta de relações grudadas ou de demonstrações constantes.

No casamento, pode demorar a ceder, negociar rotinas e lidar com demandas emocionais intensas — o que pode gerar frustração em quem espera mais presença.

4. Áries

Arianos são intensos, impulsivos e gostam de liderar. Podem se irritar com facilidade e ter pouca paciência para concessões diárias, que são comuns no casamento.

Se não aprenderem a ouvir e a equilibrar o temperamento, conflitos podem virar uma constante.

5. Escorpião

Escorpião ama com profundidade, mas isso pode vir acompanhado de controle, desconfiança e ciúmes. No casamento, tende a exigir lealdade total e pode ter dificuldade em lidar com limites e privacidade.

Quando amadurecido, é extremamente fiel — mas, no modo “tóxico”, vira um desafio.

