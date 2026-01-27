Pessoas que dormem com animais de estimação na cama costumam apresentar estas 6 características em comum, segundo a psicologia

Para alguns, é hábito; para outros, exagero. Mas, segundo a psicologia, dividir a cama com cães ou gatos pode revelar traços ligados à afetividade, vínculo emocional e forma de se relacionar

Layne Brito - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Freepik )

Dormir com animais de estimação na cama é um costume que divide opiniões.

Enquanto alguns veem a prática como falta de limite, a psicologia comportamental aponta que esse hábito pode estar associado a padrões específicos de personalidade e vínculo emocional.

Segundo especialistas, quando o comportamento é recorrente e consciente, ele costuma refletir características emocionais e sociais bem definidas.

Veja as principais.

1. Forte vínculo afetivo

Pessoas que dormem com seus animais tendem a estabelecer laços emocionais profundos.

O pet não é visto apenas como companhia, mas como parte da família, ocupando um espaço de confiança e intimidade.

2. Alta sensibilidade emocional

A psicologia associa esse hábito a indivíduos mais sensíveis às emoções alheias.

Eles costumam perceber sinais sutis de conforto, medo ou necessidade, tanto nos animais quanto nas pessoas ao redor.

3. Necessidade de conexão e segurança

Dividir a cama pode representar busca por sensação de acolhimento e segurança emocional.

O contato físico gera conforto e reduz sentimentos de solidão ou ansiedade.

4. Personalidade empática

Essas pessoas geralmente demonstram empatia prática, ou seja, traduzem cuidado em ações concretas. O bem-estar do animal é considerado tão importante quanto o próprio conforto.

5. Flexibilidade com regras sociais

A psicologia aponta que quem permite o pet na cama tende a relativizar normas rígidas, priorizando bem-estar emocional em vez de convenções sociais ou julgamentos externos.

6. Capacidade de criar vínculos profundos

Dormir com animais está associado a pessoas que constroem relações intensas e duradouras. Elas valorizam proximidade, lealdade e afeto constante em seus relacionamentos.

A psicologia ressalta que o hábito, por si só, não define a personalidade de ninguém. Questões como higiene, saúde e qualidade do sono também devem ser consideradas.

No entanto, quando a escolha é consciente e traz conforto, ela pode revelar muito sobre como o indivíduo se conecta emocionalmente com o mundo ao redor.

No fim, mais do que um costume noturno, dividir a cama com um animal de estimação costuma ser reflexo de afeto, vínculo e necessidade de proximidade traços que se estendem para outras áreas da vida.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!