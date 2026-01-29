Cidade brasileira vai ganhar parque de diversões gigante para competir com os de fora do país

Novo parque no Rio promete castelo iluminado, shows noturnos e atrações para toda a família

Gustavo de Souza - 29 de janeiro de 2026

O Rio de Janeiro está prestes a entrar no mapa dos grandes parques de diversões temáticos do Brasil. A partir de 30 de janeiro, a cidade recebe o Magic World Experience, projeto que mira o público familiar e quer disputar atenção com parques famosos do país.

A proposta é oferecer uma experiência imersiva, com produção nacional e clima de “mundo mágico”. A expectativa é atrair até 100 mil visitantes durante a temporada.

Um novo polo de entretenimento na Zona Oeste

O parque será instalado em Campo Grande, na Zona Oeste, em uma área de cerca de 10 mil metros quadrados. O endereço é na Estrada do Cabuçu, ao lado do Prezunic Campo Grande, facilitando o acesso do público local e de turistas.

A escolha da região busca descentralizar o turismo de entretenimento no Rio. A ideia é transformar o bairro em ponto de encontro para famílias que buscam lazer noturno e seguro.

O funcionamento será das 16h às 22h30, apostando em iluminação cênica e clima de espetáculo. A organização destaca que o projeto foi pensado para agradar crianças, jovens e adultos.

Castelo gigante, fogos e experiências sensoriais

O grande símbolo do parque será um castelo cenográfico de grandes proporções, com projeções mapeadas e trilha sonora original. À noite, o espaço vira palco para shows e apresentações teatrais.

Diariamente, haverá espetáculo de fogos de artifício sincronizados com música. O show foi desenvolvido com foco em segurança e acessibilidade, segundo os organizadores.

Personagens, robôs gigantes e animatrônicos circulam pelo parque interagindo com o público. A proposta é criar sensação de imersão contínua, não apenas nos brinquedos, mas em todo o ambiente.

Brinquedos, espetáculos e estrutura para a família

Entre as atrações estão roda-gigante, barco viking, autopista, trenzinhos, cama elástica e área de games. Também haverá oficinas criativas e atividades educativas para crianças.

Os espetáculos ao vivo são inspirados em sucessos populares, como Frozen, A Bela e a Fera, O Rei Leão, Toy Story, Transformers e Meu Malvado Favorito. As apresentações acontecem em horários distribuídos ao longo da noite.

O parque contará ainda com vila gastronômica, praça de alimentação, bar, áreas de convivência e loja de souvenires. Crianças de até 6 anos que estiverem fantasiadas não pagam ingresso, incentivando a participação temática.

