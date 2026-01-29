Padaria de Goiânia está fazendo sucesso com novo “garçom”

Novidade chama atenção pela interação e pela proposta de modernizar o atendimento

Pedro Ribeiro - 29 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma padaria de Goiânia vem chamando a atenção dos clientes após adotar uma novidade pouco comum no comércio local: um robô que circula pelo salão auxiliando no atendimento.

Quem passa pela Padá Pães e Sabores no Setor Negrão de Lima, pode até estranhar à primeira vista: entre mesas, clientes e pedidos, um “funcionário” diferente circula pelo salão.

Ele não se cansa, não erra o caminho e ainda pede licença quando alguém cruza sua rota. É o novo robô garçom da padaria.

O mais novo ajudante é responsável por transportar pedidos da cozinha até as mesas, se deslocando de forma autônoma pelo ambiente.

A tecnologia, já presente em estabelecimentos de outros países, começa a ganhar espaço também na capital goiana.

Segundo a empresa, a proposta é tornar o atendimento mais ágil e confortável, além de investir em inovação como diferencial.

A expectativa é que, futuramente, outras unidades da padaria também passem a contar com o recurso.

E, pelo sucesso, tudo indica que esse “garçom” veio para ficar.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Padá Pães e Sabores 🥖🍞 (@padapaesesabores)



