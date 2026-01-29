Prefeitura de Anápolis abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos; vagas são limitadas

Samuel Leão - 29 de janeiro de 2026

Prefeitura de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Quem busca se qualificar para o mercado de trabalho em Anápolis já pode se inscrever gratuitamente em uma das novas turmas voltadas para o setor da construção civil.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal, o Governo de Goiás e o Senai, por meio do programa Qualifica Goiás, e visa preparar mão de obra para áreas que possuem alta demanda de contratação imediata na cidade.

As inscrições permanecem abertas até o dia 09 de fevereiro, mas podem ser encerradas antes caso as vagas, que são limitadas a 35 alunos por turma, sejam totalmente preenchidas.

Estão sendo oferecidas capacitações específicas para as funções de pintor de obras imobiliárias, pedreiro de alvenaria, aplicador de revestimento cerâmico, instalador hidráulico e montador de sistema de construção a seco.

Com uma carga horária total de 160 horas, as aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, permitindo que trabalhadores que já cumprem jornada durante o dia consigam participar da qualificação no contraturno.

O objetivo central das secretarias municipais de Assistência Social e de Indústria e Comércio é facilitar a inserção e reinserção de profissionais no mercado, impulsionando a geração de emprego e renda local.

Os interessados em garantir uma das vagas ou obter detalhes sobre os locais de realização dos cursos devem entrar em contato diretamente pelo telefone (62) 98469-9686.

