Como tirar dinheiro do Will Bank agora que o banco foi oficialmente liquidado

Liquidação do Will Bank suspendeu o app; veja como solicitar o ressarcimento do seu dinheiro pelo FGC de forma online e segura

Gustavo de Souza - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

A liquidação extrajudicial do Will Bank, decretada pelo Banco Central, pegou muitos clientes de surpresa. Com o app fora do ar e os serviços suspensos, o acesso ao saldo em conta, CDBs e limites do cartão foi interrompido.

Apesar do impacto, os valores não foram perdidos. O dinheiro mantido no banco está protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que assegura o ressarcimento de até R$ 250 mil por CPF.

A devolução não ocorre pelo aplicativo do banco digital. O processo é feito diretamente pelos canais oficiais do FGC, de forma gratuita e totalmente online.

O que muda com a liquidação do Will Bank

Com a liquidação, não é mais possível realizar Pix, transferências, pagamentos ou saques pela conta do Will Bank. Toda a movimentação financeira foi bloqueada após a intervenção.

Nesse cenário, o FGC passa a ser o caminho para reaver os valores. O fundo é responsável por devolver depósitos e aplicações cobertas, após receber a lista oficial de credores do liquidante.

É importante destacar que o Will Bank só aparecerá nos sistemas do FGC quando essa etapa for concluída. Até lá, o cliente precisa aguardar a liberação para solicitar o ressarcimento.

Como solicitar o ressarcimento pelo aplicativo ou site do FGC

O pedido pode ser feito pelo aplicativo do FGC, disponível para Android e iOS, no caso de pessoas físicas. Após o cadastro com CPF e dados pessoais, o sistema identifica automaticamente se há valores a receber.

Quando disponível, basta indicar uma conta bancária de outra instituição e confirmar a solicitação. Todo o processo é digital, sem taxas ou necessidade de ir a uma agência.

Também é possível solicitar pelo Portal do Investidor, no site do FGC. O funcionamento é semelhante: autenticação, visualização do valor e cadastro da conta para crédito.

Como funciona o pagamento e prazos do FGC

Após a solicitação, o FGC analisa as informações e efetua o pagamento diretamente na conta indicada. O limite é de até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira.

O prazo para o depósito pode variar conforme o volume de pedidos e a liberação dos dados do banco liquidado. O andamento da solicitação pode ser acompanhado pelos próprios canais digitais do FGC.

Enquanto isso, especialistas recomendam atenção a golpes. O FGC não cobra taxas nem entra em contato pedindo dados bancários por mensagens ou redes sociais.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!