Não é otorrinolaringologista nem paralelepípedo: palavra mais difícil do português tem apenas 5 letras, mas 51 significados diferentes

Parece simples, mas muda de sentido o tempo todo e aparece em praticamente tudo, da gramática ao dia a dia

Layne Brito - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/unsplash)

Quando o assunto é “palavra difícil”, muita gente pensa logo em termos gigantes como otorrinolaringologista ou paralelepípedo. Só que, para especialistas em linguagem, a dificuldade nem sempre está no tamanho e sim na quantidade de sentidos.

E existe uma palavra curtinha, com apenas cinco letras, que carrega um número impressionante de significados no português: ponto.

Ela é considerada complexa por um motivo bem específico: pode significar coisas totalmente diferentes dependendo do contexto.

Ponto pode ser sinal de pontuação, lugar no espaço, parada de ônibus, registro de trabalho, nota em avaliação, etapa de uma conversa e até um limite, como em “ponto final” ou “chegar ao ponto”.

Esse fenômeno tem nome: polissemia, quando uma mesma palavra assume vários sentidos conforme a situação.

Na prática, é isso que faz “ponto” ser tão presente em áreas distintas, como matemática, música, medicina, costura, esportes e linguagem, sem perder a naturalidade na fala do dia a dia.

Por isso, embora não seja difícil de pronunciar, “ponto” pode ser uma das palavras mais “traiçoeiras” para quem está aprendendo português ou tentando interpretar textos com precisão.

O significado muda rápido e só o contexto diz se estamos falando de um sinal no fim da frase, de um local específico ou do centro de uma discussão.

