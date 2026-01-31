Não é otorrinolaringologista nem paralelepípedo: palavra mais difícil do português tem apenas 5 letras, mas 51 significados diferentes

Parece simples, mas muda de sentido o tempo todo e aparece em praticamente tudo, da gramática ao dia a dia

palavra mais difícil do português
Quando o assunto é “palavra difícil”, muita gente pensa logo em termos gigantes como otorrinolaringologista ou paralelepípedo. Só que, para especialistas em linguagem, a dificuldade nem sempre está no tamanho e sim na quantidade de sentidos.

E existe uma palavra curtinha, com apenas cinco letras, que carrega um número impressionante de significados no português: ponto.

Ela é considerada complexa por um motivo bem específico: pode significar coisas totalmente diferentes dependendo do contexto.

Ponto pode ser sinal de pontuação, lugar no espaço, parada de ônibus, registro de trabalho, nota em avaliação, etapa de uma conversa e até um limite, como em “ponto final” ou “chegar ao ponto”.

Esse fenômeno tem nome: polissemia, quando uma mesma palavra assume vários sentidos conforme a situação.

Na prática, é isso que faz “ponto” ser tão presente em áreas distintas, como matemática, música, medicina, costura, esportes e linguagem, sem perder a naturalidade na fala do dia a dia.

Por isso, embora não seja difícil de pronunciar, “ponto” pode ser uma das palavras mais “traiçoeiras” para quem está aprendendo português ou tentando interpretar textos com precisão.

O significado muda rápido e só o contexto diz se estamos falando de um sinal no fim da frase, de um local específico ou do centro de uma discussão.

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

