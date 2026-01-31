Países onde brasileiros não são bem-vindos em 2026 mesmo com passaporte válido

Mesmo com passaporte brasileiro em dia, há destinos que exigem visto aprovado antes de viajar, o que complica a entrada sem planejamento prévio

Magno Oliver - 31 de janeiro de 2026

Passaporte brasileiro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Ter um passaporte válido torna possível que brasileiros viagem amplamente pelo mundo, mas não garante entrada automática em todos os países.

Em 2026, embora o passaporte brasileiro ofereça acesso sem visto ou com visto na chegada a grande parte dos destinos globais, ainda há nações que exigem visto prévio obrigatório, ou seja, o viajante precisa solicitar e obter autorização antes do embarque — e dificilmente entrará sem isso.

A necessidade de visto antecipado vale tanto para turismo quanto para outras modalidades de entrada (negócios, estudo ou trabalho), dependendo das regras de cada país. Confira os principais destinos onde brasileiros não entram só com passaporte válido em 2026:

Principais países com visto obrigatório para brasileiros em 2026

Estados Unidos da América – visto de turismo ou negócios (B1/B2) exigido antes da viagem

Canadá – exige visto ou autorização eletrônica (eTA) aprovada previamente, conforme motivo da viagem

Austrália – cidadão brasileiro precisa solicitar visto antes de embarcar

México – voltou a exigir visto prévio para brasileiros, mesmo para turismo

Alguns países da Ásia e Oriente Médio – países como Coreia do Norte e Iêmen exigem visto antecipado, sem alternativas de entrada simplificada

Vários destinos africanos – como Sudão e Afeganistão também pedem visto obrigatório antes da chegada

É importante notar que alguns países oferecem alternativas como visto eletrônico (e-visa) ou exigem documentação especial além do visto tradicional, mas isso ainda conta como autorização prévia obrigatória, diferentemente de destinos que liberam entrada simplesmente com passaporte válido.

Mesmo em países onde brasileiros não precisam de visto para estadias curtas, como na maior parte da Europa e no Reino Unido, há exigências de autorização eletrônica de viagem (por exemplo, ETIAS no espaço Schengen ou ETA no Reino Unido), que precisam ser solicitadas antes de viajar, o que torna a entrada condicionada a aprovação prévia.

Antes de planejar qualquer viagem internacional em 2026, brasileiros devem verificar as exigências diretamente nos sites oficiais de imigração ou em consulados dos países de destino, pois as regras podem mudar e a falta de visto prévio pode impedir até mesmo o embarque no aeroporto.

