Morte do cão Orelha mobiliza manifestantes em protestos hoje em capitais

Mobilização também pede pela redução da maioridade penal, que hoje é de 18 anos no Brasil

Folhapress - 01 de fevereiro de 2026

Em São Paulo, protesto ocorre na avenida Paulista, região central da capital paulista. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A morte do cão Orelha mobiliza atos pelo Brasil neste domingo (1º), com o objetivo de cobrar justiça e a responsabilização dos envolvidos no caso.

Em São Paulo, protesto ocorre na avenida Paulista, região central da capital paulista. O ato se concentrou em frente ao Masp.

A caminhada teve início 30 minutos após a concentração. Alguns manifestantes levaram seus próprios cães ao ato.

A mobilização também pede pela redução da maioridade penal, que hoje é de 18 anos no Brasil. Os suspeitos pela morte de Orelha são adolescentes.

Manifestantes carregam cartazes com dizeres como “Justiça por Orelha” e “Lugar de assassino não é na Disney”. Dois adolescentes suspeitos de praticar maus-tratos contra o animal estavam nos Estados Unidos e voltaram ao país nessa semana.

A ato teve a presença de parlamentares, ativistas e artistas. A primeira-dama da cidade de São Paulo, Regina Nunes, participa da manifestação e divulgou imagens nas redes sociais. “Os animais não falam, eu sou a voz deles”, diz a biografia dela no Instagram, onde os registros foram compartilhados. A ativista Luisa Mell, que ganhou fama com resgate e proteção de animais, também está no ato.

No Rio de Janeiro, o protesto também teve início às 10h, no Aterro do Flamengo, em frente ao Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, na Glória. Outro ato está previsto para às 16h, no Posto 2 de Copacabana, até o final da Praia do Leme.

Em Florianópolis, onde Orelha foi morto, o protesto ocorre no trapiche da Avenida Beira Mar Norte, no centro da cidade.

Vídeos compartilhados por manifestantes nas redes sociais mostram manifestantes reunidos e pedindo, em coro, “justiça por Orelha.”

Os atos reúnem artistas, ativistas e políticos. A atriz Heloisa Perissé fez um apelo pela participação no ato no Rio ontem, por meio do Instagram. “Infelizmente, pelo que percebi, isso é só a ponta de um iceberg de coisas tenebrosas que estão acontecendo por aí. Isso também é um pedido de alerta para ver o que estão fazendo com a cabeça dos jovens, coma humanidade”, disse.

Ao menos cinco ataques a cães, em estados diferentes (Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul), geraram indignação nos últimos dias. A polícia apura se os casos podem estar relacionados a grupos de ódio na internet que incitam adolescentes a torturar animais.