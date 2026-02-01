Rádio São Francisco de Anápolis ganha reconhecimento nacional no Viver Sertanejo, da TV Globo

Emissora foi citada por artistas no programa apresentado por Daniel como referência na formação de talentos do sertanejo raiz

Isabella Valverde - 01 de fevereiro de 2026

Viver Sertanejo é apresentado por Daniel. (Foto: Reprodução)

A Rádio São Francisco de Anápolis, emissora mantida pela Fundação Frei João Batista Vogel, recebeu destaque nacional no programa Viver Sertanejo, exibido neste domingo (1º) pela TV Globo, ao ter sua contribuição reconhecida por artistas consagrados do gênero.

Durante a atração, apresentada por Daniel, a dupla André & Andrade e as Irmãs Freitas ressaltaram publicamente a importância da rádio no início de suas trajetórias musicais, apontando a emissora como um espaço decisivo para divulgação, incentivo e fortalecimento de novos talentos.

Os depoimentos reforçaram o papel histórico da Rádio São Francisco como um verdadeiro celeiro da música sertaneja, com atuação contínua na valorização do sertanejo raiz e na preservação da memória cultural do gênero, especialmente no interior de Goiás.

O programa também promoveu um reencontro familiar simbólico. André & Andrade, irmãos das Irmãs Freitas, relembraram a infância vivida na roça, quando a música fazia parte da rotina e o rádio era o principal meio de acesso à cultura. Com cinco décadas de carreira, a dupla destacou o início precoce nas Folias de Reis, as influências de Tião Carreiro & Pardinho e Tonico & Tinoco, além do reconhecimento nacional alcançado com o sucesso “Cama Fria”.

Formadas por Ana Freitas, Luciana Freitas e Ouriana Freitas, as Irmãs Freitas também compartilharam memórias afetivas ligadas ao rádio. Luciana recordou a chegada do primeiro aparelho à casa da família, momento que simbolizou o acesso à música e à informação, além de marcar o início do envolvimento artístico das irmãs, que cresceram acompanhando de perto a trajetória de André & Andrade. No programa, o trio interpretou clássicos como “Distante do Meu Bem” e “Canoeira de Araguaia”.

Exibido aos domingos após o Globo Rural, o Viver Sertanejo tem produção de Nathália Pinha, produção executiva de Matheus Pereira, direção de Rafael Boucinha, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida. Para a Fundação Frei João Batista Vogel, o reconhecimento à Rádio São Francisco reforça sua relevância como referência cultural e formadora na história da música sertaneja brasileira.

