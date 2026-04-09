Auxiliar de Goiânia denuncia assédio de médico durante perícia do INSS: “levantou o meu vestido e olhou meu bumbum”

Vítima relata perguntas inadequadas e comportamento invasivo do profissional em meio ao exame

Ícaro Gonçalves - 09 de abril de 2026

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social (Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Uma auxiliar administrativa de Goiânia denunciou ter sido assediada por um médico perito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) durante perícia ocorrida em uma agência da capital na última terça-feira (07).

Segundo Michelle Rodrigues Barbosa, o profissional teria levantado o vestido que ela usava sem autorização, ação que considerou desnecessária para a perícia e o diagnóstico de hérnias cervical e lombar. O relato ocorreu em entrevista ao Mais Goiás.

Michelle disse que a perícia, que deveria ser simples, começou com perguntas que ela considerou fora de contexto e atitudes ríspidas por parte do médico.

“Ele fez perguntas que não tinham relação com a perícia e começou a olhar meus exames e laudos. Ele levantou rápido da cadeira, eu me assustei e levantei, e logo vi que ele estava atrás de mim. De uma vez, ele levantou o meu vestido, olhou meu bumbum, depois o vestido desceu e ele pediu para eu me curvar. Fiquei em choque na hora”, narrou.

Logo depois, o médico pediu para que Michelle se deitasse na maca, o que ela fez, ainda sem compreender a atitude do perito. Então, ele solicitou que ela se levantasse e terminou o atendimento rapidamente, pedindo que saísse da sala.

Após o caso, Michelle e o companheiro acionaram a Polícia Militar (PM), ainda na unidade do INSS. Na presença dos policiais, o médico negou qualquer conduta inadequada. As partes foram foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para registro do ocorrido.

O Portal 6 entrou em contato com o setor de comunicação do INSS em Goiás, questionando sobre os fatos. Em nota, o órgão informou que os peritos médicos federais são vinculados diretamente ao Ministério da Previdência Social.

A reportagem tentou contato com o órgão, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria. A defesa do médico perito não foi encontrada.

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