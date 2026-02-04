Ônibus desvia de carro parado e provoca acidente na BR-153, em Anápolis

Veículo estava parado na pista, com porta aberta e sem qualquer tipo de sinalização

Danilo Boaventura - 04 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta quarta-feira (4) na BR-153, nas proximidades da obra do novo viaduto de acesso ao bairro Recanto do Sol, em Anápolis.

A colisão envolveu um ônibus, um veículo modelo Corolla e outro carro de passeio.

O ônibus seguia pela rodovia quando o motorista se deparou com o Corolla parado sobre a pista de rolamento, fora do acostamento, sem pisca-alerta ligado ou qualquer tipo de sinalização.

O veículo ainda estava com uma das portas abertas.

Ao tentar desviar para evitar uma batida frontal, o condutor do ônibus acabou atingindo a traseira do outro carro de passeio, que rodou na pista e parou próximo à defensa metálica.

Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de feridos graves.

Testemunhas relataram que o motorista do Corolla aparentava ser menor de idade, informação que ainda não foi confirmada oficialmente.

Após o acidente, ele teria deixado o local pegando carona com outro condutor.

Uma mulher permaneceu no local e assumiu a responsabilidade pela situação.

Com o impacto, o trecho da rodovia ficou interditado no sentido Recanto do Sol–Avenida, provocando lentidão e transtornos no tráfego.

