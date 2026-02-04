Relembre histórico dos clássicos entre Anápolis e Anapolina nos últimos 10 anos

Confronto do próximo domingo (08) deverá ocorrer com torcida única por questões de segurança

Samuel Leão - 04 de fevereiro de 2026

Clássico ocorrerá no próximo domingo (08). (Fotos: Divulgação)

A cidade de Anápolis já se alvoroça com a aproximação do clássico entre Galo e Rubra, que ocorre no próximo domingo (08), no Jonas Duarte. As equipes locais vão se enfrentar pelo campeonato Goiano.

Com a Anapolina vindo de uma vitória por 3 a 1 contra o Aparecidense, e o Anápolis de um empate por 2 a 2 contra o Abecat, os dois times buscam melhorar a posição que ocupam na competição e garantir mais tranquilidade.

Nesse cenário, o Portal 6 resolveu recapitular os últimos confrontos diretos entre os dois, voltando 10 anos no tempo. E, já adiantando, o histórico não apresenta um favorito claro para a disputa.

Isso porque, nas seis partidas ocorridas entre 2016 e 2020, ano dos últimos encontros, o cenário ficou bem dividido em duas vitórias para cada e dois empates.

Em 2020, ocorreram dois empates, um deles em março, por 0 a 0, e outro em fevereiro, por 2 a 2. Já em 2018, quem levou a melhor foi a Xata, conseguindo o placar de 3 a 1 contra o rival em fevereiro.

Em janeiro do mesmo ano, a Anapolina teve outra vitória, essa porém mais mirrada, por 1 a 0.

Já no ano de 2016, quem levou a melhor foi o Galo, que conseguiu marcar 1 a 0 em fevereiro, mesmo com um jogador expulso. Em janeiro, o Anápolis teve outra vitória, pelo mesmo placar.

Portanto, apesar de recentemente a Rubra ter se mostrado superior, os últimos dois empates deixam um clima de suspense no ar e, analisando friamente os números, ambos os times têm um histórico de aproveitamento idêntico na última década, variando apenas em saldo de gols.

Para a próxima partida, Federação Goiana de Futebol (FGF) e o Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (Bepe) da Polícia Militar (PM) recomendaram que o jogo ocorra com torcida única, de modo que os únicos presentes seriam os fãs do Galo da Comarca, o qual é o mandante da rodada.

Tal medida ocorre pelo risco de conflito entre as torcidas, o que poderia comprometer a segurança dos presentes. O clássico ocorrerá às 16h.

