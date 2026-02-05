“Livros de todo o mundo terão que ser atualizados”: descoberta científica aponta que Júpiter é menor do que se pensava

Nova medição baseada em dados da sonda Juno revela ajustes nas dimensões do maior planeta do Sistema Solar e muda referências usadas há décadas pela ciência

Cientistas descobriram que Júpiter é ligeiramente menor e mais achatado do que indicavam as medições adotadas até hoje.

A constatação, embora envolva diferenças de poucos quilômetros, é considerada relevante o suficiente para exigir a atualização de livros didáticos e materiais científicos em todo o mundo.

A nova avaliação foi possível graças a dados coletados pela sonda Juno, da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), que estuda o planeta desde 2016.

Com instrumentos mais modernos, os pesquisadores conseguiram alcançar um nível de precisão impossível nas missões anteriores.

Como a nova medição mudou o tamanho do planeta

Os cientistas utilizaram um método chamado ocultação de rádio, no qual sinais enviados pela Juno atravessam a atmosfera de Júpiter antes de chegar à Terra.

As variações nesses sinais permitem calcular com grande precisão a forma e as dimensões do planeta, mesmo sob suas densas camadas de nuvens.

Com isso, foi identificado que o raio equatorial de Júpiter é cerca de quatro quilômetros menor, enquanto o raio polar é aproximadamente doze quilômetros menor do que se acreditava.

Esses dados confirmam que o planeta é mais achatado do que apontavam as medições feitas pelas sondas Voyager e Pioneer.

Por que a descoberta é importante para a ciência

Os pesquisadores reforçam que Júpiter não encolheu. O que mudou foi a qualidade das medições, agora muito mais refinadas.

Segundo os autores do estudo, publicado na revista científica Nature Astronomy, os novos números ajudam a compreender melhor a estrutura interna do planeta.

Além disso, a descoberta contribui para estudos sobre a formação e a evolução dos planetas gigantes e auxilia na interpretação de dados de mundos semelhantes fora do Sistema Solar.

Por esse motivo, os cientistas afirmam que os parâmetros antigos precisam ser revisados, já que não refletem mais o nível atual de precisão científica.

