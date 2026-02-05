O erro que as donas de casa cometem ao lavar roupa na máquina e só percebem quando elas estragam

Hábito comum na rotina pode comprometer tecidos, causar manchas e reduzir a vida útil das roupas sem que muita gente perceba

Layne Brito - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Lavar roupa na máquina de lavar faz parte da rotina na maioria das casas brasileiras. Prática, rápida e eficiente, ela facilita o dia a dia.

No entanto, um erro bastante comum acaba passando despercebido e só é notado quando as roupas começam a desbotar, encolher ou perder a aparência de novas.

O principal erro está em misturar peças sem atenção ao tipo de tecido, cor e nível de sujeira, além de usar quantidade excessiva de sabão e amaciante.

Embora pareça inofensivo, esse hábito pode causar danos irreversíveis às roupas ao longo do tempo.

Quando roupas claras e escuras são lavadas juntas, o risco de transferência de cor aumenta, especialmente nas primeiras lavagens.

Já tecidos mais delicados, quando lavados junto com peças pesadas como jeans e toalhas, sofrem atrito excessivo, o que provoca desgaste precoce e até rasgos.

Outro problema frequente é o excesso de produtos. Muito sabão não limpa melhor. Pelo contrário. Ele pode se acumular nas fibras, deixar resíduos, endurecer o tecido e causar manchas esbranquiçadas, principalmente em roupas escuras.

O amaciante em excesso também forma uma película que reduz a absorção e compromete a maciez com o tempo.

A escolha errada do programa da máquina é mais um fator que contribui para o estrago das peças. Ciclos longos e com centrifugação forte, quando usados para todo tipo de roupa, aceleram o desgaste, especialmente em camisetas, roupas íntimas e peças com elastano.

Especialistas em cuidados domésticos recomendam separar as roupas por cor e tipo de tecido, respeitar as orientações das etiquetas e usar a quantidade correta de produtos de limpeza. Ajustar o ciclo da máquina conforme o tipo de roupa também faz diferença na conservação.

No fim, o erro não está na máquina, mas na forma como ela é usada. Pequenos cuidados no momento da lavagem evitam prejuízos, prolongam a vida útil das roupas e mantêm as peças bonitas por muito mais tempo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!