Travesseiros brancos e cheirosos: técnica das donas de casa sem máquina de lavar e em apenas 10 minutos

Técnica simples com água oxigenada ajuda a remover manchas amarelas dos travesseiros em poucos minutos, sem usar máquina

Gabriel Yuri Souto - 30 de janeiro de 2026

(Foto: Freepik)

Companheiros indispensáveis de uma boa noite de sono, os travesseiros precisam de higienização periódica. Isso porque, com o tempo, acumulam poeira, ácaros, fungos e bactérias. Como resultado, esses agentes podem provocar alergias, rinite e até crises de asma.

Além disso, quando a limpeza não ocorre de forma adequada, a durabilidade do travesseiro diminui. Consequentemente, a qualidade do sono também é prejudicada.

Por que surgem manchas amarelas nos travesseiros brancos

Nos travesseiros brancos, a sujeira aparece com mais facilidade. Isso acontece porque o tecido claro evidencia qualquer resíduo acumulado ao longo do uso. Assim, é comum o surgimento de manchas amareladas.

Essas marcas surgem, principalmente, pelo acúmulo de suor, oleosidade natural da pele, células mortas e saliva.

Com o passar do tempo, esses resíduos atravessam a fronha. Desse modo, atingem o tecido e o enchimento do travesseiro.

Por isso, mesmo com a troca frequente das fronhas, o travesseiro continua sujo se não receber higienização adequada.

Técnica caseira promete resultado em apenas 10 minutos

Diante desse problema, o especialista em limpeza de roupas de cama David Smith, da empresa Down and Feather, compartilhou uma solução simples e eficiente.

Segundo ele, a água oxigenada atua diretamente na quebra das manchas. Além disso, dispensa o uso da máquina de lavar.

Em entrevista ao jornal britânico Daily Express, o especialista explicou que o método ajuda a restaurar a cor original do travesseiro de forma rápida.

Assim, a técnica se tornou popular por unir praticidade, economia e bons resultados.

Como deixar os travesseiros brancos e cheirosos

Para aplicar o método corretamente, basta seguir o passo a passo abaixo:

Primeiro, misture partes iguais de água oxigenada e água em um recipiente

Em seguida, aplique a solução diretamente sobre as manchas amarelas

Depois disso, deixe agir por 10 a 15 minutos

Logo após, enxágue com água limpa

Por fim, deixe secar completamente antes de usar novamente

Desse modo, o tecido fica mais claro e os odores desagradáveis são reduzidos de forma significativa.

Cuidados importantes antes de aplicar a técnica

Apesar da eficácia do método, alguns cuidados são essenciais. Antes de tudo, verifique a etiqueta do travesseiro, pois certos materiais exigem mais atenção.

Além disso, é recomendável testar a solução em uma pequena área antes da aplicação completa. Enquanto isso, manter a troca regular das fronhas e expor o travesseiro ao sol ajuda a evitar novas manchas.

Por fim, esses hábitos simples prolongam a vida útil do item e mantêm a higiene em dia.

