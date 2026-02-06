Criador do bordão “Sextou BB”, Henrique Maderite morre aos 50 anos

Corpo apresentava lesões e sangramento e a investigação não descarta mal súbito

Pedro Ribeiro - 06 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O influenciador digital Henrique Maderite, de 50 anos, foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (6), em seu haras particular localizado no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a corporação foi acionada por vizinhos do local por volta do fim da tarde.

No endereço, os agentes encontraram o influenciador já sem vida. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados e confirmaram o óbito.

As primeiras informações apontam que o corpo apresentava sangramento no ouvido, um corte na região da nuca e marcas roxas no pescoço.

Há suspeita inicial de infarto, mas a causa da morte ainda não foi confirmada e será apurada pela Polícia Civil (PC).

O caso foi registrado como encontro de cadáver.

Natural de Belo Horizonte, Henrique Maderite acumulava mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e ficou conhecido pelo bordão “Sextou BB”, além de vídeos publicados tradicionalmente às sextas-feiras.

A última postagem foi feita por volta do meio-dia desta sexta-feira.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!