Estudo aponta que filhos mais calmos costumam nascer nestes três meses do ano

Pesquisas indicam que a estação do nascimento pode influenciar neurotransmissores ligados ao humor, refletindo em crianças emocionalmente mais tranquilas desde cedo

Isabella Victória - 06 de fevereiro de 2026

Nem sempre o temperamento de uma criança é fruto apenas da criação. Pesquisas recentes indicam que o mês de nascimento pode ter um papel curioso na forma como lidamos com emoções desde os primeiros anos de vida.

A ideia pode soar mística à primeira vista, mas os dados apontam para explicações biológicas bem concretas.

Apresentado no congresso do European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), um conjunto de estudos indica que a época do nascimento pode influenciar neurotransmissores ligados ao humor e à resposta ao estresse ao longo da vida.

A análise não determina personalidade, mas revela padrões.

E, quando o assunto é serenidade, três meses do calendário aparecem com mais frequência entre crianças consideradas emocionalmente mais tranquilas.

Maio: rotina, conforto e estabilidade

Crianças que chegam ao mundo em maio costumam apresentar um comportamento mais previsível e constante.

Os pesquisadores associam esse perfil a uma tendência chamada de temperamento hipertímico, caracterizada por bom humor persistente e disposição emocional equilibrada.

Além do contexto biológico, fatores ambientais também entram em cena.

O clima mais ameno do período favorece rotinas regulares, o que contribui para ciclos de sono e alimentação mais organizados.

Na prática, são bebês que choram menos sem motivo claro e se adaptam melhor à previsibilidade do dia a dia.

Setembro: observação antes da reação

Os nascidos em setembro se destacam pela forma contida de expressar emoções.

Estudos sobre sazonalidade indicam que bebês desse período apresentam índices menores de irritabilidade quando comparados a outros meses do ano.

O traço mais marcante é a capacidade de observar o ambiente antes de reagir.

Em vez de respostas impulsivas, essas crianças tendem a processar estímulos com mais calma, demonstrando um equilíbrio emocional que se reflete desde a infância até a vida adulta.

Janeiro: maturidade desde cedo

Embora o inverno costume ser associado a ambientes mais desafiadores, crianças nascidas em janeiro costumam desenvolver uma resiliência acima da média.

De acordo com os dados apresentados no ECNP, pessoas que nasceram nos meses mais frios apresentam menor propensão a temperamentos explosivos.

Esses bebês tendem a exigir menos atenção constante, toleram melhor frustrações e demonstram paciência incomum para a idade.

É comum que consigam brincar sozinhos por períodos mais longos, revelando uma autonomia precoce.

O que a ciência explica

Os pesquisadores reforçam que o mês de nascimento não define o destino emocional de ninguém. Trata-se de uma tendência estatística, influenciada principalmente pela quantidade de luz solar disponível no início da vida.

Segundo a professora Xenia Gonda, uma das responsáveis pelo estudo, essa exposição pode impactar de forma duradoura a regulação do humor ao interferir na química cerebral.

No fim das contas, genética, ambiente e criação continuam sendo decisivos.

Ainda assim, os dados ajudam a entender por que algumas crianças parecem chegar ao mundo com um temperamento naturalmente mais sereno.

E aí, o mês de nascimento do seu filho confirma essa tendência — ou ele foge completamente à regra?

