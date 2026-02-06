Obesidade: cirurgia bariátrica supera êxito de medicamentos

Dados indicam impacto positivo em doenças metabólicas associadas

Folhapress - 06 de fevereiro de 2026

Redução média de 28,3% do peso corporal e manutenção dos resultados em 96% dos pacientes colocam cirurgia bariátrica à frente de terapias medicamentosas. Ana Paula Oliveira, gerente geral da Bariatric Go Turkye, revela dados sobre procedimento procurado por brasileiros no exterior

A cirurgia bariátrica promove redução média de 28,3% do peso corporal, frente a 10,3% em tratamentos com medicamentos à base de análogos do GLP-1 — hormônio relacionado à saciedade e ao controle do apetite –, segundo estudo divulgado pela CNN Brasil.

Cerca de 96% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica mantém redução mínima de 10% do peso, ante 46% entre usuários de medicamentos. A cirurgia também foi associada a menos internações, menor prevalência de comorbidades e custos mais baixos em pacientes com obesidade grau II e III.

Ana Paula Oliveira, gerente geral da clínica especializada em cirurgias bariátricas para brasileiros na Turquia, Bariatric Go Turkye, afirma que as avaliações técnicas sobre a eficácia da cirurgia bariátrica em comparação ao uso de medicamentos são baseadas em estudos científicos e diretrizes de órgãos de saúde internacionais, apuradas junto à equipe médica da clínica.

“A cirurgia bariátrica é considerada o tratamento mais eficaz a longo prazo para obesidade moderada a grave, especialmente quando há comorbidades associadas. De acordo com o Dr. Kafkas Çelik, cirurgião bariátrico da Bariatric Go Turkiye, os medicamentos podem ter um papel importante em casos selecionados, mas seus efeitos costumam ser limitados e dependentes do uso contínuo”, comenta a executiva.

Segundo os médicos especialistas da Bariatric Go Turkiye, a cirurgia bariátrica, quando bem indicada, promove não apenas perda de peso sustentada, mas também melhora significativa ou até remissão de doenças metabólicas, como diabetes tipo 2 e hipertensão.

Cirurgia bariátrica no exterior

Ana Paula Oliveira explica que muitos pacientes brasileiros têm buscado a cirurgia bariátrica fora do país devido à combinação entre qualidade médica, acesso mais rápido ao procedimento e custo-benefício. Segundo ela, no Brasil, é comum enfrentar longas filas através do Sistema Único de Saúde (SUS), altos custos na rede privada ou critérios restritivos nos convênios.

“A Turquia é uma opção de destino para realização desse procedimento por contar com hospitais modernos, cirurgiões qualificados e experiência consolidada no atendimento a pacientes internacionais, além de oferecer pacotes organizados que podem facilitar todo o processo, desde a cirurgia até a recuperação”, conta a gerente.

De acordo com a executiva da Bariatric Go Turkiye, a clínica oferece atendimento completo e personalizado ao paciente brasileiro, com equipe médica especializada em cirurgia bariátrica, suporte em português e acompanhamento desde a avaliação inicial até o pós-operatório.

“O pacote de serviços da Bariatric Go Turkiye foi desenvolvido para proporcionar tranquilidade ao paciente. Ele inclui a cirurgia bariátrica, exames pré-operatórios, acompanhamento médico e nutricional, além de serviços de apoio como consultoria de viagem, organização de passagens aéreas, hospedagem, traslados, seguro saúde e suporte local durante toda a estadia na Turquia”, explica.

A gerente geral pontua que a clínica se preocupa com a experiência do paciente, focando em segurança, transparência e apoio em cada etapa do tratamento, inclusive após o retorno ao Brasil.

Os médicos da Bariatric Go Turkiye orientam que a decisão entre iniciar um tratamento medicamentoso ou optar pela cirurgia bariátrica seja sempre individualizada e baseada em avaliação médica criteriosa. Eles reforçam que, em casos de sobrepeso ou obesidade leve, o tratamento medicamentoso e mudanças no estilo de vida podem ser suficientes.

“De acordo com nossos médicos especialistas, para pacientes com obesidade moderada a grave, histórico de insucesso com tratamentos clínicos ou presença de doenças associadas, a cirurgia bariátrica costuma ser a opção mais eficaz e segura. A recomendação principal é que o paciente não tome decisões sozinho, mas conte com orientação médica especializada para escolher o caminho mais adequado à sua saúde”, conclui a porta-voz da clínica.

