Papa Leão XIV recebe convite oficial e é aguardado pela comunidade católica em Goiás

Se confirmada, será apenas a segunda visita de um papa à história do estado

Ícaro Gonçalves - 06 de fevereiro de 2026

O convite ocorreu no dia 26 de janeiro, no Vaticano, durante encontro da presidência da CNBB com o Papa (Foto: Divulgação/Vatican Media)

Goiás pode se tornar, em 2027, palco de uma visita histórica: o Papa Leão XIV foi oficialmente convidado para participar do 19º Congresso Eucarístico Nacional, evento que ocorrerá em Goiânia entre os dias 3 e 7 de setembro do próximo ano.

O convite ocorreu no dia 26 de janeiro, no Vaticano, durante encontro da presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) com o Santo Padre.

De acordo com a Arquidiocese de Goiânia, o tema do Congresso será “Hóstias vivas, no mundo, para a glória do Pai”. O evento ocorrerá no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

Três fatores reforçam a expectativa pela vinda do Papa. Em primeiro lugar, a celebração dos 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Santa Sé que ocorre neste ano de 2026.

O contexto simbólico do ano também é reforçado pelos 15 anos do Acordo Brasil–Santa Sé e a memória dos 400 anos das missões no Sul do país.

Com todos os marcos históricos, é alta a expectativa de que o Pontífice aceite o convite e visite Goiás, algo que não ocorre há mais de três décadas.

Papa em Goiás

Goiânia já foi visitada por um Papa, no ano de 1991. Na época, quem exercia o papel de Bispo de Roma era João Paulo II. A visita relâmpago foi marcada pelo discurso que o líder religioso fez, em português, no Estádio Serra Dourada.

O altar usado na ocasião hoje está preservado, em um memorial dedicado à visita histórica de João Paulo II.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!