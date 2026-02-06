Receita de gelado de abacaxi: super fácil de fazer e uma sobremesa deliciosa
Sobremesa cremosa, refrescante e com sabor marcante de abacaxi, perfeita para dias quentes e ocasiões especiais
Refrescante, cremosa e muito fácil de preparar, a receita de gelado de abacaxi é uma excelente opção de sobremesa para dias quentes, almoços em família ou ocasiões especiais.
Além de levar poucos ingredientes, o doce chama atenção pelo sabor equilibrado entre o azedinho natural da fruta e a cremosidade do leite condensado e do creme de leite, resultando em uma sobremesa leve, aromática e que agrada diferentes paladares, inclusive de quem não gosta de doces muito enjoativos.
A seguir, confira o passo a passo completo da receita e veja como preparar o gelado de abacaxi de forma simples e prática.
Corte o abacaxi em cubinhos bem pequenos. Isso é importante para que ele cozinhe por igual e fique macio, sem soltar excesso de líquido depois.
Coloque tudo na panela:
- o abacaxi picado
- 600 ml de água
- meia xícara (chá) de açúcar
Se o abacaxi estiver mais azedinho, você pode ajustar depois com mais açúcar ou leite condensado.
Ligue o fogo médio e mexa por cerca de 1 minuto, apenas para dissolver o açúcar. Não é necessário mexer mais depois disso.
Quando começar a ferver, tampe a panela e deixe cozinhar por 20 minutos, sem mexer.
Esse tempo é essencial para:
- tirar a acidez do abacaxi
- deixar os pedaços macios
- intensificar o sabor
Após os 20 minutos, desligue o fogo e espere cerca de 5 minutos, apenas para a fervura diminuir um pouco.
A mistura ainda precisa estar bem quente para a próxima etapa.
Em seguida acrescente:
- 2 envelopes de gelatina sabor abacaxi
Mexa bem até dissolver completamente. Esse passo garante que o gelado fique firme, mas ainda cremoso.
Em seguida, acrescente:
- meia caixinha de leite condensado
(se o abacaxi for azedo, pode usar a caixinha inteira)
- 2 caixinhas de creme de leite
Misture delicadamente até ficar tudo bem incorporado. Nesse ponto, a mistura já fica com uma textura cremosa e um cheiro delicioso de abacaxi.
Despeje tudo em uma travessa. Não precisa untar. Leve à geladeira por no mínimo 4 horas, ou, se preferir, de um dia para o outro. Quanto mais gelado, melhor a textura.
Cobertura cremosa (opcional, mas faz diferença)
Depois que o doce estiver bem firme, você pode finalizar com uma cobertura simples e muito saborosa.
Misture ou bata:
- 1 caixinha de leite condensado
- 1 caixinha de creme de leite
- 1 sachê de suco em pó sabor abacaxi
Bata até formar um creme liso e consistente. Espalhe sobre o gelado já firme, nivele com a colher e, se quiser, faça um desenho ou acabamento simples por cima.
Leve novamente à geladeira por mais 30 minutos para firmar a cobertura.
Dicas importantes
- Não pule o tempo de cozimento do abacaxi, isso evita que a sobremesa fique amarga.
- A gelatina deve ser colocada com a mistura quente, senão não dissolve direito.
- O doce fica ainda melhor servido bem gelado.
