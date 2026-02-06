Receita de gelado de abacaxi: super fácil de fazer e uma sobremesa deliciosa

Sobremesa cremosa, refrescante e com sabor marcante de abacaxi, perfeita para dias quentes e ocasiões especiais

Layne Brito Layne Brito -
gelado de abacaxi
(Foto: Captura de tela/ Youtube)

Refrescante, cremosa e muito fácil de preparar, a receita de gelado de abacaxi é uma excelente opção de sobremesa para dias quentes, almoços em família ou ocasiões especiais.

Além de levar poucos ingredientes, o doce chama atenção pelo sabor equilibrado entre o azedinho natural da fruta e a cremosidade do leite condensado e do creme de leite, resultando em uma sobremesa leve, aromática e que agrada diferentes paladares, inclusive de quem não gosta de doces muito enjoativos.

A seguir, confira o passo a passo completo da receita e veja como preparar o gelado de abacaxi de forma simples e prática.

Leia também

Corte o abacaxi em cubinhos bem pequenos. Isso é importante para que ele cozinhe por igual e fique macio, sem soltar excesso de líquido depois.

Coloque tudo na panela:

  • o abacaxi picado
  • 600 ml de água
  • meia xícara (chá) de açúcar

Se o abacaxi estiver mais azedinho, você pode ajustar depois com mais açúcar ou leite condensado.

Ligue o fogo médio e mexa por cerca de 1 minuto, apenas para dissolver o açúcar. Não é necessário mexer mais depois disso.

Quando começar a ferver, tampe a panela e deixe cozinhar por 20 minutos, sem mexer.

Esse tempo é essencial para:

  • tirar a acidez do abacaxi
  • deixar os pedaços macios
  • intensificar o sabor

Após os 20 minutos, desligue o fogo e espere cerca de 5 minutos, apenas para a fervura diminuir um pouco.

A mistura ainda precisa estar bem quente para a próxima etapa.

Em seguida acrescente:

  • 2 envelopes de gelatina sabor abacaxi

Mexa bem até dissolver completamente. Esse passo garante que o gelado fique firme, mas ainda cremoso.

Em seguida, acrescente:

  • meia caixinha de leite condensado
    (se o abacaxi for azedo, pode usar a caixinha inteira)
  • 2 caixinhas de creme de leite

Misture delicadamente até ficar tudo bem incorporado. Nesse ponto, a mistura já fica com uma textura cremosa e um cheiro delicioso de abacaxi.

Despeje tudo em uma travessa. Não precisa untar. Leve à geladeira por no mínimo 4 horas, ou, se preferir, de um dia para o outro. Quanto mais gelado, melhor a textura.

Cobertura cremosa (opcional, mas faz diferença)

Depois que o doce estiver bem firme, você pode finalizar com uma cobertura simples e muito saborosa.

Misture ou bata:

  • 1 caixinha de leite condensado
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 1 sachê de suco em pó sabor abacaxi

Bata até formar um creme liso e consistente. Espalhe sobre o gelado já firme, nivele com a colher e, se quiser, faça um desenho ou acabamento simples por cima.

Leve novamente à geladeira por mais 30 minutos para firmar a cobertura.

Dicas importantes

  • Não pule o tempo de cozimento do abacaxi, isso evita que a sobremesa fique amarga.
  • A gelatina deve ser colocada com a mistura quente, senão não dissolve direito.
  • O doce fica ainda melhor servido bem gelado.


Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Layne Brito

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.