Sem farinha nem ovo: receita de panqueca leve e boa para o café da tarde

Aprenda a preparar uma panqueca sem farinha de trigo e sem ovo, perfeita para quem quer um café da manhã leve, nutritivo e saboroso

Gabriel Yuri Souto - 06 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Para quem busca um café da manhã mais leve, a panqueca sem farinha nem ovo se destaca como uma alternativa prática e funcional. Além disso, a receita utiliza ingredientes simples e acessíveis, como maçã, aveia e iogurte natural ou leite vegetal, garantindo sabor sem abrir mão da nutrição.

Ao mesmo tempo, essa versão agrada quem tem restrições alimentares ou deseja reduzir o consumo de farinha de trigo e ovos no dia a dia. Dessa forma, a panqueca se encaixa facilmente em diferentes rotinas alimentares.

Ingredientes da panqueca sem farinha nem ovo

Antes de tudo, separe os seguintes itens:

1 maçã pequena com casca, ralada ou picada

Aveia (em flocos, farelo ou farinha, até dar o ponto da massa)

Iogurte natural ou leite vegetal

Canela a gosto

Opcionais: sementes de chia, nozes picadas, mel ou extrato de baunilha

Assim, a base da receita fica simples, mas ainda versátil o suficiente para adaptações.

Como preparar a panqueca passo a passo

Primeiramente, lave bem a maçã e rale ou pique com a casca. Em seguida, coloque a fruta em uma tigela ou no liquidificador.

Depois disso, acrescente a aveia e o iogurte natural ou leite vegetal. Misture até obter uma massa homogênea e levemente espessa. Caso queira, adicione canela, sementes ou nozes para intensificar o sabor.

Na sequência, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte levemente. Então, despeje pequenas porções da massa, formando discos.

Cozinhe por cerca de dois a três minutos de cada lado ou até dourar levemente. Por fim, repita o processo até finalizar toda a massa.

Sugestões para servir no café da manhã

Para variar, sirva a panqueca com frutas frescas, como banana ou morango. Além disso, um fio de mel ou uma colher de iogurte ajuda a deixar o prato ainda mais saboroso.

Outra boa opção é combinar a panqueca com sementes e castanhas, o que aumenta a sensação de saciedade logo nas primeiras horas do dia.

No fim das contas, a panqueca sem farinha nem ovo mostra que é possível manter uma alimentação leve sem complicação. Com preparo rápido e ingredientes naturais, ela se torna uma escolha prática para quem quer começar a manhã com mais equilíbrio e sabor.

