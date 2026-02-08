Semana começa com Goiás em alerta para tempestades com rajadas de vento e queda de temperatura

Goiânia terá sol e variação de nebulosidade, mas com pancadas de chuva que podem somar 18 mm ao longo do período

Samuel Leão - 08 de fevereiro de 2026

Chuva forte no Setor Leste Universitário, em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

Goiás inicia a semana sob um forte alerta meteorológico em virtude da combinação de uma frente fria que avança pelo Sudeste brasileiro e a convergência de um corredor de umidade sobre o Brasil Central, trazendo consigo a possibilidade de chuva em várias regiões.

Segundo o levantamento realizado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a segunda-feira (09) tem a previsão do tempo marcada por áreas de instabilidade em todo o território goiano, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva localmente fortes.

O cenário é de atenção, com risco potencial para tempestades em 91 municípios, que podem ser atingidos por rajadas de vento superiores a 50 km/h e descargas elétricas frequentes.

Em Goiânia, o dia terá sol e variação de nebulosidade, mas com pancadas de chuva que podem somar 18 mm ao longo do período, mantendo os termômetros entre a mínima de 19 °C e a máxima de 30 °C.

Já em Anápolis, a previsão segue uma tendência similar de instabilidade, com temperatura máxima atingindo os 27 °C e mínima de 19 °C, acompanhada de chuvas estimadas em 15 mm. Em ambas as cidades, a umidade relativa do ar deve apresentar índices elevados, oscilando entre 50% e 95% nos momentos de maior nebulosidade.

No interior do estado, as condições climáticas também exigem cautela dos moradores. Em Porangatu, no Norte, a máxima deve chegar aos 33 °C com previsão de 10 mm de chuva, enquanto na região Oeste, em Araguapaz, o volume de água esperado é mais expressivo, podendo atingir 25 mm.

No Sudoeste, cidades como Jataí e Rio Verde têm previsão de 20 mm e 18 mm de precipitação, respectivamente, com máximas na casa dos 29 °C. No Leste goiano, Formosa pode registrar chuvas de até 25 mm, reforçando o alerta do Cimehgo para possíveis alagamentos e transtornos urbanos decorrentes do volume de água.

