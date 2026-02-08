Jovem de 26 anos é morto pelo ex-padrasto ao tentar defender a mãe em Goiânia

Tragédia ocorreu no Bairro Goiá após homem de 37 anos não aceitar o fim do relacionamento e demonstrar ciúmes da relação entre mãe e filho

Samuel Leão - 08 de fevereiro de 2026

Jovem não resistiu ao tiro, desferido pelo ex-padrasto. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 26 anos perdeu a vida após ser atingido por um disparo de arma de fogo efetuado pelo ex-padrasto, de 37 anos, no bairro Goiá, em Goiânia. O crime aconteceu no final da manhã deste domingo (08), quando a vítima tentava proteger a própria mãe de uma investida agressiva do antigo companheiro.

A confusão teve início quando o homem compareceu à residência onde a ex-mulher morava com os filhos, exigindo a entrega de um botijão de gás.

O relacionamento do casal havia chegado ao fim justamente pelo comportamento excessivamente possessivo do autor, que demonstrava ciúmes até mesmo do vínculo afetivo entre a mulher e os próprios filhos, enxergando os jovens como obstáculos para a convivência do casal.

Na noite anterior ao crime, o homem já havia cercado a casa e coagido a mulher a entregar o aparelho celular para que ele vasculhasse a vida privada dela. Ao retornar hoje, o clima de tensão escalou rapidamente. O jovem, ao perceber que a mãe estava em risco durante a discussão na calçada, interveio verbalmente e pediu que o homem se retirasse do local.

Enfurecido com a intervenção, o agressor sacou uma arma de fogo e disparou contra o enteado. Em uma tentativa desesperada de salvar a própria vida, o rapaz ainda conseguiu correr por algumas ruas do setor, mas, devido à gravidade do ferimento no tórax, acabou caindo em uma calçada a poucos metros de distância, onde o óbito foi constatado por equipes de socorro médico.

O autor já teria inclusive um histórico de violência e comportamento intimidador, tendo sido alvo de medidas protetivas no passado. Após o assassinato, ele fugiu do local em uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha, tomando rumo ignorado.

O caso agora está sob a responsabilidade da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), que busca localizar o paradeiro do suspeito.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!