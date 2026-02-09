Ajuda a reduzir a ansiedade, faz bem ao coração e fortalece os ossos: os benefícios do grão-de-bico à saúde

Popular em diversas culinárias, a leguminosa vem conquistando espaço no Brasil por seus impactos positivos na saúde física e mental

Isabella Victória - 09 de fevereiro de 2026

(Imagem: Pexels)

Discreto no prato, mas poderoso para o corpo, o grão-de-bico vem ganhando cada vez mais espaço na alimentação dos brasileiros.

Muito além de uma alternativa às proteínas animais, a leguminosa concentra nutrientes capazes de influenciar diretamente o humor, proteger o coração e contribuir para a saúde dos ossos — tudo isso em um único alimento.

Um alimento simples, com alto valor nutricional

Tradicional na culinária do Mediterrâneo, do Oriente Médio e da Índia, o grão-de-bico se adaptou facilmente às receitas nacionais, aparecendo em saladas, pastas, refogados e versões assadas como petisco.

O sucesso vai além do sabor: o alimento é fonte de proteínas vegetais, vitaminas e minerais essenciais para o funcionamento do organismo.

Impactos positivos no humor e no controle da ansiedade

Entre os principais benefícios está a atuação no sistema nervoso.

O grão-de-bico contém vitaminas do complexo B, que participam da produção de neurotransmissores ligados à sensação de bem-estar.

Por isso, o consumo regular pode ajudar a equilibrar o humor e a reduzir sintomas de ansiedade no dia a dia.

Proteção para o coração e circulação sanguínea

A saúde cardiovascular também é favorecida.

Rico em fibras, o grão-de-bico auxilia no controle do colesterol e contribui para a manutenção da circulação sanguínea.

Esses fatores ajudam a reduzir riscos de doenças cardíacas e tornam a leguminosa uma aliada importante para o coração.

Fortalecimento dos ossos e benefícios para a saúde da mulher

Os minerais presentes no grão-de-bico colaboram para a manutenção da estrutura óssea.

Esse benefício é especialmente relevante para as mulheres, que ao longo da vida passam por alterações hormonais capazes de impactar a densidade dos ossos, aumentando a necessidade de uma alimentação rica em nutrientes.

Cuidados no preparo fazem a diferença

Apesar de nutritivo, o grão-de-bico exige atenção no preparo. O ideal é deixá-lo de molho antes do cozimento e descartar a água utilizada nesse processo.

Essa prática ajuda a reduzir substâncias que podem causar desconforto intestinal e melhora a absorção dos nutrientes.

Versátil, acessível e cheio de benefícios, o grão-de-bico prova que não precisa ser o protagonista do prato para desempenhar um papel fundamental na saúde.

Inserido de forma regular na alimentação, ele pode contribuir significativamente para o bem-estar do corpo e da mente.

