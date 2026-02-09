Conhecida como a “Miami Brasileira”, cidade fica a 1 hora de São Paulo e é um dos destinos mais procurados no verão

Entre arranha-céus à beira-mar e uma orla que virou cartão-postal, o destino ganhou fama e atrai cada vez mais gente na alta temporada

Layne Brito - 09 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Prefeitura Praia Grande)

Apelidada de “Miami Brasileira”, uma cidade do litoral paulista vem se consolidando como um dos destinos mais procurados do verão, principalmente por quem sai da capital.

A curta distância, de cerca de uma hora de viagem, faz com que o local seja escolhido com frequência para fins de semana e feriados, atraindo turistas em busca de praia e lazer sem longos deslocamentos.

Trata-se de Praia Grande, município localizado na Baixada Santista que ganhou fama pelo crescimento urbano acelerado e pela orla extensa e bem estruturada.

O cenário à beira-mar, marcado por prédios, comércio ativo e grande movimentação, ajudou a consolidar o apelido que remete a destinos internacionais.

Durante a alta temporada, a cidade costuma registrar grande fluxo de visitantes atraídos pelas praias e pelo calçadão. Há opções para diferentes perfis, desde áreas mais movimentadas até trechos mais tranquilos, o que faz com que famílias, jovens e praticantes de esportes ao ar livre encontrem espaço na orla.

Um dos principais cartões-postais é a ciclovia à beira-mar, considerada a maior do Brasil nesse formato, que percorre praticamente toda a extensão da orla.

O espaço se tornou ponto de encontro para lazer e prática esportiva, especialmente nos dias de verão.

Com acesso facilitado, boa infraestrutura urbana e uma orla que concentra lazer e serviços, Praia Grande segue como um dos destinos mais disputados do litoral paulista. A cidade mantém o título de “Miami Brasileira” como símbolo de seu crescimento e da forte presença do turismo no verão.

