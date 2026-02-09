Conhecida como a “Miami Brasileira”, cidade fica a 1 hora de São Paulo e é um dos destinos mais procurados no verão
Entre arranha-céus à beira-mar e uma orla que virou cartão-postal, o destino ganhou fama e atrai cada vez mais gente na alta temporada
Apelidada de “Miami Brasileira”, uma cidade do litoral paulista vem se consolidando como um dos destinos mais procurados do verão, principalmente por quem sai da capital.
A curta distância, de cerca de uma hora de viagem, faz com que o local seja escolhido com frequência para fins de semana e feriados, atraindo turistas em busca de praia e lazer sem longos deslocamentos.
Trata-se de Praia Grande, município localizado na Baixada Santista que ganhou fama pelo crescimento urbano acelerado e pela orla extensa e bem estruturada.
- Jovem que cursou medicina e o terceiro ano do ensino médio ao mesmo tempo coleciona aprovações em sete faculdades diferentes
- Anitta manda mensagem a grupo religioso que fez pregação em seu show
- Nem Dubai, nem Singapura: conheça a cidade brasileira eleita a primeira do mundo a atingir o padrão máximo de qualidade de vida
O cenário à beira-mar, marcado por prédios, comércio ativo e grande movimentação, ajudou a consolidar o apelido que remete a destinos internacionais.
Durante a alta temporada, a cidade costuma registrar grande fluxo de visitantes atraídos pelas praias e pelo calçadão. Há opções para diferentes perfis, desde áreas mais movimentadas até trechos mais tranquilos, o que faz com que famílias, jovens e praticantes de esportes ao ar livre encontrem espaço na orla.
Um dos principais cartões-postais é a ciclovia à beira-mar, considerada a maior do Brasil nesse formato, que percorre praticamente toda a extensão da orla.
O espaço se tornou ponto de encontro para lazer e prática esportiva, especialmente nos dias de verão.
Com acesso facilitado, boa infraestrutura urbana e uma orla que concentra lazer e serviços, Praia Grande segue como um dos destinos mais disputados do litoral paulista. A cidade mantém o título de “Miami Brasileira” como símbolo de seu crescimento e da forte presença do turismo no verão.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!